التقت كاميرا دوت الخليج بالفنان حمادة صميدة ، الذى يشارك فى بطولة فيلم "الخطة العايمة" ، وذلك بالعرض الخاص بالفيلم الذى اقيم باحد دور العرض مؤخرا.

وتحدث حمادة صميدة عن دوره فى الفيلم، مؤكدا انه فيلم كوميدى خفيف يظهر فيه كضيف شرف . وعبر حمادة صميدة ، عن انزعاجه من تعرضه للتنمر مؤخرا ، مطالبا من الجميع عدم السخرية منه ، متسائلا : " ايه ذنب ابنى". وتابع: "انا اتعودت على السخرية لكن هو طفل ذنبه ايه . للمزيد من التفاصيل .. شاهد الفيديو التالى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معربا عن استيائه.. شاهد حمادة صميدة: اتعودت علي السخرية من شكلي بس ابعدوا عن ابني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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