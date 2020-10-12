أحلام تحتفل باليوبيل الفضي لأول ألبوماتها وتكشف صورتها قبل 25 عاماً

أحلام تحتفل باليوبيل الفضي على مسيرتها الفنية وإطلاقها أول ألبوم غنائي لها قبل 25 عاماً بعنوان "مثير"، كاشفة عن صورة بوستر ألبومها التي ظهرت فيها بشكل مختلف مع الغرّة القصيرة والشعر الطويل.

أحلام تحتفل بذكرى إطلاق أول ألبوم لها

الفنانة الإماراتية أحلام شاركت متابعيها على انستغرام بفرحتها بمرور 25 عام على طرح أول ألبوماتها بعنوان " مثير"، ونشرت البوستر الخاص بالألبوم ووجهت رسالة شكر لبلدها الإمارات لدعم مسيرتها الفنية، كما شكرت جمهورها وكل من ساندها طيلة سنوات غنائها.

وكتبت في تدوينتها :" "صدور أول ألبوم غنائي 12/ 10/ 1995، واليوم ولله الحمد اكمل ٢٥سنه ويوبيل فضي أشكر الله اولاً ثم الشكر لبلادي ‫الامارات على دعمها لمسيرتي"، مضيفة "ومن ثم شكر لأهلي وزوجي ودعمه المستمر لي، ولكل من دعمني وشجعني من شعراء وملحنين وموسيقيين وجمهور آمن بموهبتي".

وطرحت أحلام ألبوم مثير عام 1995 وضم 8 أغنيات، وصورت منه ثلاث أغنيات من إنتاج شركة فنون الإمارات وهم: أغنية "مثير" وهي من من إخراج سهيل العبدول، أحبك موت، وش ذكرك.

وظهرت أحلام في بوستر ألبومها قبل 25 عاماً بملامح ناعمة بالمكياج الهادئ والشعر الطويل الداكن مع الغرة القصيرة، وتغزل الجمهور بجمالها.

أحلام تطمئن الجمهور عن حالتها الصحية

على صعيد آخر، أثارت الفنانة أحلام اهتمام الجمهور في الفترة الأخيرة بعد خضوعها لتجربة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد ضمن حملة وزارة الصحة الإماراتية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وحرصت على طمأنتهم على تطورات حالتها الصحية مؤكدة بأنها مرتاحة جداً، وغردت الفنانة عبر "تويتر" قائلة: "مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي أخذته لكوفيد 19، الحمد لله كل شيء ممتاز وأنا مرتاحة جدًا وثقتي في بلادي أنها صاحبة الريادة دائمًا، أسأل الله أن ينفع به الإنسانية جميعًا".

وكانت أحلام نشرت فيديو لها وثقت فيه لحظة تناولها اللقاح ضد فيروس كورونا، وكتبت: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة، قررت المطربة الإماراتية أحلام أخذ التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد، الذي أصبح متاحا لتجربة مدى تأثيره في مقاومة الفيروس المنتشر".

أحلام تحيي اليوم الوطني السعودي الـ90

الفنانة الإماراتية أحيت قبل أسابيع حفلا غنائيا باليوم الوطني السعودي الـ90، وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها، لكنها لم تتمالك دموعها تأثراً بغياب الجمهور عن الحضور بشكل مباشر وتحويل حفلها الى افتراضي بسبب اجراءات الحماية من فيروس كورونا، وتداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة أحلام ظهرت فيه وهي تبكي بسبب بغياب الجمهور قائلة: "أحس دائما الفنان ولو شال معاه صوت حلو وأغاني حلوة، الا ما يظل الجمهور هو تاج راسه، وأقول لجمهوري اليوم اني فاقدتكم"، داعية أن تزول هذه الغمة والأزمة لتجتمع مع جمهورها مجدداً على المسرح بشكل مباشر.