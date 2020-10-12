"خناقات وغيرة ومبالغة في الرومانسية"..أحمد فهمي وياسمين عبد العزيز وتامر حسني يثيرون الجدل بـ3 فيديوهات

ثلاثة نجوم أثاروا الجدل خلال يومين بعد ظهورهم بفيديوهات حازت على اهتمام رواد السوشيال ميديا، وبينها "خناقة" جديدة للفنان أحمد فهمي بسبب "شيكابالا"، بينما ظهرت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز وهي تعاني من رومانسية زوجها بشكل كوميدي، فيما تصدر تامر حسني حسابات السوشيال ميديا بمقطع فيديو أثناء رقص زوجته بسمة بوسيل برفقته تزامناً مع إحراجه أحد المعجبين الذي حاول التقاط صوراً لها.

نستعرض معكم أبرز 3 فيديوهات للنجوم أثارت الجدل خلال يومين وحازت على اهتمام رواد السوشيال ميديا بشكل كبير:

"خناقة" جديدة لأحمد فهمي بسبب شيكابالا

الفنان أحمد فهمي دخل بـ "خناقة" جديدة بسبب لاعب نادي الزمالك شيكابالا وذلك خلال خلال حضوره مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري العام والتي أُقيمت مساء الأحد وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي التفاصيل، وأثناء تلبية الفنان أحمد فهمي لرغبة جماهير الأهلي على المسرح بإلتقاط الصور التذكارية معه، خاطبه أحد الحاضرين من الجمهور المقابل قائلاً له : "شيكا شهرك يا فنان"، فرد أحمد فهمي مستغرباً: "شيكا اللي شهرني؟!"، فأردف : "أيوه والله شهرك أوي وبقيت تريند بسبب شيكابالا"، ليكمل الجدل بينهما ويتوجه له الأخير بالقول: "أنت آخر فيلم محقق كام إيرادات يا فنان"... ليمتنع أحمد فهمي عن الرد ويكمل التقاط الصور مع معجبيه.

ووقع الخلاف بين الفنان أحمد فهمي وشيكابالا بعدما التقيا قبل أيام قليلة في حفل زفاف صديق مشترك بينهما، ودار حديث ودي بينهما قبل أن يتأزم وتقع مشادة كلامية بين الطرفين كادت أن تصل إلى مشاجرة لولا تدخل الحضور الذين سارعوا إلى إنهاء الأزمة ووقفها عن هذا الحد، وقد انتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما ترددت المعلومات بأن سبب الخلاف هو مهاجمة شكيابالا لجماهير الأهلي الأمر الذي استفز فهمي.

ياسمين عبدالعزيز تعاني من رومانسية زوجها

الفنانة ياسمين عبدالعزيز خطفت الأضواء بمقطع فيديو جديد ظهرت فيه برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الرسمي على انستغرام حيث حاولا الظهور برومانسية مبالغة وبشكل كوميدي من خلال احتضان الأخير لها بقوة ما جعلها تطلب منه الابتعاد عنها بطريقة كوميدية بعد أن ضاقت أنفاسها حيث بدا وكأنه يخنقها، وأرفقت الفيديو على وقع أغنية "الوتر الحساس" للفنانة شيرين عبدالوهاب تلمحياً الى أن زوجها يعبر عن رومانسيته لياسمين على طريقته الخاصة.

View this post on Instagram 😂😂😂😂😂 @ahmed.elawady A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on Oct 11, 2020 at 8:18am PDT A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on Oct 11, 2020 at 8:18am PDT

ونال الفيديو نسبة مشاهدات عالية وغزا حسابات السوشيال ميديا، ومنهم من تغزل بطريقتهم المرحة في التعبير عن الرومانسية بينهما، وآخرون وجهوا الانتقادات لهما معتبرين بأنهما يبالغان بإظهار محبتهما لبعض.

تامر حسني يحرج معجباً بسبب زوجته

النجم تامر حسني استأثر من جهته على اهتمام رواد السوشيال ميديا بفيديو ظهر فيه وهو يرقص ويحتفل مع زوجته بسمة بوسيل في إحدى المناسبات، وبجانبهما عدد من الأصدقاء والمعجبين، إلا أن تامر حسني ظهر بعدها في الفيديو وهو يوبخ أحد المعجبين بعدما اقترب من زوجته وحاول تصويرها عن قرب، وهو ما جعله يتدخل ويبعده قائلاً:"انت بتصور اللوز ولا ايه؟".

تامر حسني حاول تدارك الموقف بعدما أبعد المعجب عن زوجته ثم أضفى الأجواء الكوميدية على تصرفه وأنهى الموقف بابتسامة ساخرة، بينما أبدى عدد من الجمهور إعجابهم بغيرة تامر حسني وحرصه على عدم تعرض زوجته للمضايقات، كما أشادوا بطريقته الذكية والمرحة في إبعاد المعجب عن زوجته بدون أن يعنفه.