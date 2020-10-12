فيديو أمينة خليل تتحدث عن السخرية من شكل أنفها وتكشف سبب رفضها قرار الخضوع لعملية تجميل

أمينة خليل حلت ضيفة مع الفنان محمد فراج على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر شاشة ON E، وتحدثت عن تفاصيل من حياتها الخاصة بالإضافة إلى فكرة خضوعها لعملية تجميل في أنفها.

أمينة خليل وكواليس الخضوع لعملية تجميل

أمينة خليل أكدت خلال تصريحاتها للبرنامج أنها فكرت في الخضوع لعملية تجميل بأنفها، عندما كانت في عمر العشرين وبالفعل تعاقدت مع طبيب تجميل، واتفقت معه على إجراء العملية، ولفتت إلى أنها تعرضت لحادث قبل الخضوع للعملية بأيام قليلة، وهو ما تسبب في رفض الطبيب لعمل العملية الجراحية.

وأوضحت أمينة خليل أنها انزلقت من على السلم قبل العملية بأيام قليلة وأصيبت بإصابات بالغة، في وجهها، ورفض طبيبها إجراء العملية، وهو ما جعلها أيضًا تعيد التفكير في إجرائها، مشيرة إلى أنها استقرت على قرار بألا تقوم بعملية التجميل واعتبرت الحادث الذي مرت به بمثابة إشارة من الله.

أمينة خليل تشكو من حالة السخرية على شكل أنفها

النجمة المصرية أكدت أنها تتلقى أحيانًا من الجمهور وعدد من زملائها بالوسط الفني، تعليقات حول شكل أنفها، كما أن البعض ينصحها بإجراء عملية تجميل لتصغير الأنف، مُضيفة: "من أكثر التعليقات الصعبة اللي بتعرض لها على السوشيال ميديا دوت الخليج اعملي مناخيرك ومناخيرك كبيرة وبطلي تناكة"، لافتة إلى أن الجمهور إذا عرفها جيدًا سيكتشف أنها أطيب مما تظهر عليه.

خطة أمينة خليل بعد الزواج

في سياق آخر، كانت أمينة خليل قد أوضحت في لقاء مصور أن زواجها من المهندس عمر طه لن يبعدها عن مجال التمثيل، وأنها لا مجال للحديث عن فكرة الاعتزال، خاصة وأنه الشيء الذي تحبه وطالما تمنت العمل به، لكنها أكدت أيضًا أنها بعد الزواج سيكون عليها أن تعطي اهتمامها بشكل أكبر، لأسرتها الصغيرة، لافتة إلى أنها على سبيل المثال، لن تستطيع التمثيل وهي حامل بطفل في شهرها التاسع.

وأضافت أمينة خليل مازحة: "ماينفعش أبقى ممثلة حامل في 9 شهور.. ماظنش إن في مخرج هيشتغل معايا لو أنا حامل في التاسع.. كل حاجة بأوانها واللي ربنا كاتبه لي أنا راضية به"، مشددة على أنه من المستحيل أن تترك مجال التمثيل لأي سبب، لكنها من الممكن أن توزع طاقتها بين التمثيل والحياة العائلية.

وكان أحدث أعمال الفنانة المصرية هو مشاركتها في بطولة فيلم "توأم روحي" الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائية، وهو من بطولة حسن الرداد وعائشة بن أحمد ورجاء الجداوي وبيومي فؤاد وميرنا جميل، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.