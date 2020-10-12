بدور البراهيم تدافع عن نفسها بعد مهاجمة الجمهور لها: "تزوجت أو تطلقت أنتم مالكم!"

بدور البراهيم خبيرة التجميل السعودية هاجمت منتقديها خلال الساعات الماضية بعدما انتشر خبر خطوبتها بعد مدة قصيرة من إعلان طلاقها، ورفضت بدور البراهيم التدخل في حياتها والتعليق على الاحتفالات العائلية التي تقيمها.

بدور البراهيم ترد على حملة الهجوم عليها

بدور البراهيم ردت بشكل حاسم على التدخلات التي اعتبرت البعض يقوم بها في حياتها الشخصية وتحديدا خلال الحفل الذي تم تداول صور له خلال الأيام الماضية، حيث أوضحت بدور البراهيم أن هناك العديد من التفاصيل في حياتها تكشف عنها بشكل علني، بينما أكدت أن البعض يسعى للتدخل في حياتها بشكل دوت الخليج ترفضه فقالت: "في الزواج الأخير ظهرت وكشفت عن زواجي بشكل علني، وكتبت كلام نصه بأنه تم عقد قراني، وعندما تم إنفصالي كتبت ذلك أيضا، لكن أنا احتفلت مع أهلي بنجاحي فهل هذا حرام، لكن هناك من خرج وبدأ الهجوم على شخصي من خلال التويتات، أقول لكم اتركو الخلق، وإذا تزوجت فما دوت الخليج المشكلة فهذا حلال، ماذا تريدون منى، فكل طلاقة استمر فترة طويلة، فطلاقي الأخير تزوجت بعده بـ4 سنوات، وطلاقي من والد أولادي تزوجت بعده بـ3 سنوات".

بدور البراهيم: "إذا تزوجت أو تطلقت ما دخلكم"

بدور البراهيم رفضت كذلك حديث البعض عنها وأسرتها على وسائل التواصل الاجتماعي وأوضحت أن تفاصيل حياة أسرتها لا يعرفها الكثيرون وتعجبت من الحديث المستمر عنهم فقال: "واذا تزوجت أو تطلقت ما دخلكم، ولن أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي، لا أحد له حق في حياتي الخاصة ولا احتفالاتي الخاصة مع أهلي، ولا زواجي أو طلاقي لقد أخطأت بسبب زواجي الأخير واعلنت وصلحت هذه الغلطة بإعلان انفصالي، بصراحة لا اعرف ماذا فعلت في نفسي، أخي تعرض للهجوم على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، فماذا تريدون منى نحن لا نعرفكم وانتم أيضا لا تعرفونا، فلماذا تتحدثون عنا عيب".

بدور البراهيم تخضع لعملية جراحية عاجلة

بدور البراهيم قد أعلنت بعد الحفل الذي أقامته في أحد الفنادق عن خضوعها لعملية جراحية عاجلة في القسم السفلي من وجهها، موضحة بأنها خضعت لعملية جراحية لاستئصال "حصوة" من الغدة بمنطقة الرقبة وذلك بعدما تفاجأت بظهور ورم غريب برقبتها أخذ في الاحتفان والانتفاخ بشكل سريع، وسارعت بدور البراهيم لإجراء الفحوصات الطبية ليتبين بأنها مصابة بحصوة بجوار الغدة الدرقية ومنها تم استخراج الحصوة.

وقبيل خضوعها للعملية ألمحت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم بأنها تعرضت للحسد حيث تفاجئت بانتفاخ في منطقة الرقبة وعانت من عدم قدرتها على البلع أو الحديث بسبب تورم لسانها أيضاً وكتبت عبر حسابها على سناب شات: "الوضع تطور مرة لساني انتفخ وتورمت المنطقة ولا اقدر ابلع، ياجماعة قطعتوني بالتويتر اذكروا الله".