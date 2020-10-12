فيديو نادين الراسي عن انتقادات زواجها من رجل يصغرها سنًا:"جينيفر لوبيز ليست أفضل مني"

نادين الراسي الفنانة اللبنانية كشفت من خلال لقائها ببرنامج "ذا انسايدر بالعربي" المعروض على قناة "دبي" عن تفكيرها في إنجاب الأطفال مرة أخرى، كما ردت على الهجوم الذي تتعرض لها بسبب ارتباطها من شخص أصغر منها سنا.

نادين الراسي: "لست مذنبة ولن أبرر سبب ارتباطي بشخص يصغرني سنا"

نادين الراسي ردت من خلال برنامج "ذا انسايدر بالعربي" على الهجوم المتواصل عليها من قبل البعض وتحديدا بسبب ارتباطها برجل أصغر منها سنا، الأمر الذي اعتبرته النجمة اللبنانية أمر لا يعني الكثيرين وأنها خلال الفترة الماضية كانت تحاول دائما أن ترد بشكل مستمر على هذه الانتقادات من أجل أن توضح موقفها لكنها قررت عدم تبرير أفعالها وأنها ليست مذنبة لكي تفعل هذا فقالت: "لا تستطيع أن ترضى كل الناس، في الماضي سعيت لتبرير هذا الموقف بشكل مستمر، لكن التبرير يظهر أنك ارتكبت شيء ليس من حقك، بل وأنت أيضا مذنب لذلك، جاء قراري بعد تفكير في هذا الأمر فلن ألتفت لهذا الهجوم بأي شكل وهناك نجمات تزوجن من أشخاص أصغر منهن سنا، جينيفر لوبيز ليست أفضل مني".

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نادين الراسي تفكر أن تكون أما للمرة الرابعة

نادين الراسي تحدثت كذلك عن تفكيرها في أن تصبح أما للمرة الرابعة، حيث أوضحت أنها ترى نفسها خلقت من أجل أن تصبح والدة فقالت: "أنا خلقت لأكون أم وأفكر في الإنجاب مرة أخرى، وذلك عن قريب إن شاء الله"، وكانت الفنانة اللبنانية قد أثارت جدلا واسعا بعد إعلان ارتباطها من مجد دعبول الذي يصغرها في السن، وقد انفصلت الفنانة اللبنانية عن زوجها الممثل جيسيكار أبي نادر الذي لديها منه طفلين، كما رزقت بنجلها البكر "مارك" من زوجها الأول، وكانت نادين الراسي ظهرت في أحداث لبنان بفيديو وهي تتحدث عن معاناتها من أزمة مالية وقالت بأنها لم تعد تستطيع دفع أقساط منزلها، فاضطرت للسكن بالإيجار.

ابتعاد نادين الراسي عن الدراما

"الحب جنون" هو آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة نادين الراسي وذلك في عام 2018، ومنذ ذلك الوقت وهي مختفية عن الساحة الفنية ولم تعلن حتى الآن عن هوية عملها الجديد، بينما كانت قد اعتذرت عن العمل في مسلسل "يا مالكاً قلبي" والذي كان من المتوقع أن يشهد عودتها للساحة الفنية بعد فترة غياب بسبب أزماتها الشخصية مع طليقها السابق وابنها البكر الذي باتت علاقته به خلال هذه الفترة جيدة وظهر معها في العديد من الصور.