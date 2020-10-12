صورة نادرة تنشر لأول مرة لفريد شوقي مع بناته الخمسة تصبح حديث الجمهور

رانيا فريد شوقي تحرص كل فترة على استعادة ذكرياتها مع والدها الفنان الراحل فريد شوقي، ونشر صورها النادرة معه الفنان الراحل ومع شقيقتها الأربعة.

رانيا فريد شوقي تنشر صورة نادرة مع والدها وشقيقاتها

رانيا فريد شوقي شاركت الجمهور عبر حسابها على فيسبوك، بصورة نادرة ظهرت فيها مع شقيقاتها الأربعة وهن منى وناهد ومها وعبير، بالإضافة إلى الفنان الراحل فريد شوقي، وعلقت على الصورة بتعليق مقتضب فكتبت "الملك.. أبو البنات".

عدد بنات فريد شوقي يثير التساؤلات بين المتابعين

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رانيا فريد شوقي أثارت الجدل بالصورة النادرة التي تنشرها للمرة الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيها برفقة أخواتها، منى ومها وعبير وناهد، بالإضافة، فمن المعروف أن الفنان الراحل فريد شوقي لديه 5 بنات فقط، إلا أن الصورة أظهرت 6 بنات، حيث تساءل البعض عن هوية الفتاة السادسة التي تظهر بالصورة، وفسر الجمهور أنها ربما تكون حفيدته.

ولاقت الصورة التي نشرتها رانيا فريد شوقي إعجاب قطاع كبير من جمهورها، الذين استعادوا ذكرياتهم مع فريد شوقي، وعبروا عن مدى محبتهم له وللأعمال التي قدمها على مدار مشواره الفني، وهو ما جعل رانيا توجه الشكر لهم في التعليقات وقالت: "ألف ألف شكر على تعليقاتكم الجميلة والمحترمة".

رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

كذلك احتفلت رانيا بعيد ميلاد ابنتها ملك عوض، مؤخرًا، حيث شاركت ملك صورا جديدة لها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت ملك عوض مع والدتها، وتامر الصراف زوج والدتها، وشقيقتها فريدة عوض، بالإضافة إلى عدد من أفراد أسرتها وأصدقائها.

في سياق آخر، كان أحدث أعمال رانيا فريد شوقي هو مسلسل "قوت القلوب" الذي شاركت في بطولته مع الفنانة ماجدة زكي وخالد زكي وسهر الصايغ ومحمد أنور وإسلام جمال وفراس سعيد ونورهان وديانا هشام، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

كذلك تستعد رانيا فريد شوقي لمسلسل "ضربة معلم" الذي تشارك فيه البطولة للمرة الأولى مع الفنان محمد رجب، ومن المقرر عرضه قريبًا عبر القنوات المصرية.