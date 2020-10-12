«الكتاب والأدباء» تقيم ندوة بعنوان «١٠٠ عام فـي حضور أبي مسلم البهلاني»

مسقط ــ «الوطن»:

تحتفي الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء في الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل بالأديب الشاعر العماني أبي مسلم البهلاني من خلال ندوة فكرية أدبية بعنوان “١٠٠ عامٍ في حضور أبي مسلم البهلاني”، وبمناسبة مرور ١٠٠ عام على وفاته، وذلك على قناة الجمعية في منصة زووم، مع بث مباشر على حساباتها في يوتيوب وفيسبوك وتويتر. ويشارك في الندوة التي سيديرها الشاعر أشرف العاصمي عدد من الأكاديميين والباحثين، الذين تعرفوا على ماهية أدب البهلاني وحضوره الفكري والأدبي. حيث سيلقي الدكتور صالح بن أحمد البوسعيدي، ورقة عمل بعنوان “أبو مسلم البهلاني عالمًا شرعيًّا”، وسيلقي الدكتور محمد بن ناصر المحروقي ورقة عمل بعنوان “أبو مسلم البهلاني شاعرًا”، اما الدكتور ناصر بن سيف السعدي فسيلقي ورقة عمل بعنوان “أبو مسلم البهلاني سياسيًّا”، فيما سيلقي الدكتور عبدالله بن خميس الكندي ورقة عمل بعنوان “أبو مسلم البهلاني صحفيًّا”. تأتي هذه الندوة ضمن فعاليات الجمعية في تقديم الكتاب والأدباء العمانيين الأوائل الذين أثروا المكتبة العمانية بشتى صنوف الأدب.

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