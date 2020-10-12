بعد عرض الموسم الثاني.. عروس بيروت استنساخ من الدراما التركية

واتضح من الحلقات الأولى من مسلسل عروس بيروت أنه نسخة معربة للمسلسل التركى شهير "عروس اسطنبول".
وهو العمل الثانى الذى يجمع ما بين ظافر العابدين وكارمن بصيبص بعد مسلسل "ليالى أوجينى" الذى تم عُرضه فى رمضان 2018.
و قصة مسلسل عروس بيروت تدور حول علاقة حب تجمع بين فارس (ظافر العابدين) الابن البكر لعائلة ضاهر و"ثريا" (كارمن بصيبص) المغنية التى نشأت فى حضن خالتها إثر وفاة والديها ، فى إطار اجتماعى يرصد العمل العلاقات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة الواحدة، وقصص الحب المفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة على الطريقة التركية .
ويُعرض مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني، عبر شاشة MBC مصر من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، والسادسة والنصف صباحًا.
كما يُعرض عبر شاشة MBC4 من الأحد إلى الخميس الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية والسادسة مساءً بتوقيت جرينتش.
فيما يُعرض عروس بيروت عبر منصة شاهد VIP الإلكتروني قبل عرضها على شاشات التلفزيون بيوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.
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