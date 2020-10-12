في دورته الثامنة.. شاهد تكريم نجوم الفن بمهرجان همسة للآداب والفنون

نظمت وكالة اعلاميين الفن المصري EAMA بأحد فنادق الجيزة، الدورة الثامنة من مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون كأول مهرجان ثقافي خاص يقام بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر منذ شهر مارس الماضي.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وترحيب مقدمي الحفل: الفنان عمر خورشيد والإعلامية شذى شعبان بالحضور ثم تلا ذلك كلمات لـ: رئيس المهرجان الكاتب فتحي الحصري ورئيس شرف هذه الدورة المخرج حسني صالح.

واستهل المهرجان في تكريم نجومه بتوجيه الشكر والتقدير للنجم الكبير محمد صبحي والذي تم اهداء هذه الدورة لاسمه الكريم بمناسبة مرور 50 سنة علي إنشاء فرقته المسرحية العريقة وبعد تسلمه درع تكريمه شارك في تسليم دروع باقي الفائزين بجوائز الابداع من الشعراء والكتاب المصريين والعرب.

وتخلل الحفل وصلة موسيقية للدكتور ماجد سرور والذي قام بالعزف على آلة القانون وقدم مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأبرز المطربين.

واستكمل الحفل بتكريم كلا من: المطرب الكبير مدحت صالح وحصوله على جائزة الريادة الغنائية كأفضل مطرب في العشرين سنة الماضية والذي قام بالغناء لايف تحية منه للحضور، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز وحصولها على جائزة الريادة لما قدمته عبر تاريخها الفني العظيم، بالإضافة الى: النجم أحمد زاهر افضل ممثل عن مسلسل «البرنس» باستفتاء الجمهور، والفنانة حنان مطاوع افضل ممثلة خارج الموسم الرمضاني، والفنانة القديرة مادلين طبر عن مسلسل «القمر اخر الدنيا»، والفنانة وفاء صادق افضل ممثلة دور ثاني عن مسلسل «فلانتينو»، الفنان طارق الإبياري افضل ممثل كوميدي عن دوره في مسلسل «فلانتينو»، والفنانة ندى بهجت افضل ممثلة شابة عن دورها في «ليالينا 80» والتي حضرت رغم كونها في الأشهر الأخيرة من الحمل، والفنان حسني شتا أفضل ممثل شاب عن دوره في «ليالينا 80»، والفنانة ليلى أحمد زاهر افضل ممثلة صاعدة عن دورها في مسلسل «الفتوة»، والمؤلف هاني سرحان وحصوله على جائزة افضل سيناريست عن مسلسل «الفتوة»، والمطرب العراقي محمود الغياث كأفضل مطرب عراقي عن كليب «ربي رزقني».

علاوة على ذلك فقد كرم الكاتب فتحي الحصري رئيس المهرجان كلا من: الناقد الأمير أباظة كأفضل رئيس مهرجان سينمائي، والمخرج الكبير حسني صالح لرئاسته الشرفية للدورة الثامنة للمهرجان ،والمخرج المسرحي الكبير حسام الدين صلاح لإخراجه المتميز لحفل المهرجان.

وقد حضر الحفل: المخرج احمد صقر والمخرج اشرف فايق والفنانة سماح السعيد ومجموعة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين، وفي ختام الحفل تم تكريم ادارة تنظيم المهرجان وهم الصحفيين: احمد حمدي ومحمد بدر وحسين انسي ومنة سالم و اسراء محمد.