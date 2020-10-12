داخل حمام السباحة.. ابنة الراحل عامر منيب تعود للظهور عبر إنستجرام

نشرت زينة -ابنة- صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها وهى تلهو داخل حمام السباحة، وذلك بعد غيابها فترة عن الظهور عبر إنستجرام.

من جهة أخرى، حققت أغنية "عامل إيه في حياتك" لـ مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، 10 ملايين و300 ألف مشاهدة، بعد طرح الكليب بموقع يوتيوب، في 27 نوفمبر الماضي.

أغنية "عامل إيه في حياتك"، عبارة عن "دويتو" بينها وبين والدها الراحل، من أغنيته الشهيرة «عامل ايه في حياتك»، لتحيي بها ذكرى وفاته.