اخبار الفن.. هيثم نبيل يعلن إصابة زوجته ووالده بكورونا.. وفاة الفنان سامى عوض الله

شر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

كشف المطرب هيثم نبيل عن إصابة والده وزوجته بفيروس كورونا عقب اصابته مباشرة و كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "والدى وزوجتي إيجابي كورونا، زيي، للأسف تجربة قاسية لنا نسأل الله أن يخرجنا منها على خير"

وأعلن المطرب هيثم نبيل عن إصابته بفيروس كورونا امس من خلال منشور له بحسابه الش

خصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب هيثم نبيل: "قدر الله وماشاء فعل..أصبت بكورونا دعواتكم بأنها متكونش جت لحد عن طريقي .. ياريت لو حد اختلط بيا اخر كام يوم ياخد باله الحمدلله".

توفي الفنان سامي عوض الله، أحد نجوم مسرح البالون صباح اليوم الاثنين، وأعلن الفنان ميدو عادل عن الوفاة عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

وكتب ميدو عادل: "مع السلامة يا عم سامى هتوحشني فعلا , قطعت بيا اوى اوى اوى".

واضاف ميدو عادل: "الأستاذ سامى عوض الله أحد نجوم مسرح البالون وأحد أبطال عرض "سيد درويش" في ذمة الله.. الفاتحة على روحه".

نشرت زينة -ابنة الفنان الراحل عامر منيب- صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها وهى تلهو داخل حمام السباحة، وذلك بعد غيابها فترة عن الظهور عبر إنستجرام.

من جهة أخرى، حققت أغنية "عامل إيه في حياتك" لـ مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، 10 ملايين و300 ألف مشاهدة، بعد طرح الكليب بموقع يوتيوب، في 27 نوفمبر الماضي.

أغنية "عامل إيه في حياتك"، عبارة عن "دويتو" بينها وبين والدها الراحل، من أغنيته الشهيرة «عامل ايه في حياتك»، لتحيي بها ذكرى وفاته.

تراجع الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن انتقاده للموسيقار عمر خيرت حيث حذف "بوست " كتبه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك ".

وكتب زكي فطين عبد الوهاب :" "أصدقائي أنا بجد زهقت من فكرة التابوهات وتأليه نجوم الفن على أنهم بشر فوق النقد، من 3 أيام كتبت بوست انتقدت فيه أعمال الموسيقار عمر خيرت في الآونة الأخيرة على أنها متكررة، نقد وليس هجوم كما وصفه بعض النقاد، على فكرة الموسيقار عمر خيرت صديقي وشرفت بالعمل معه في فيلم "اليوم السادس" ليوسف شاهين".

نشرت الاعلامية ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بفستان أحمر طويل، ومفتوح من الأمام.

وعلقت ياسمين الخطيب، على صورتها عبر انستجرام قائلة: «أنا النعيم الذي ستبكي على فقدانه عمرًا»، ليتفاعل معها متابعوها بالتعليقات والإعجاب.