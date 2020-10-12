النجوم يستغيثون بمباحث الإنترنت.. لقاء الخميسي تحرر محضرا ضد مشجع زملكاوي.. وتطاول متعمد على شريف منير وعبير صبري

يثير بعض النجوم على السوشيال ميديا، حالة كبيرة من الجدل ويحدثون ضجة بمنشوراتهم، وتعرضهم لأزمات، ثم يتراجعون مضطرين ويعدلون ما كتبوه، أو يعتذرون عنه.

ويرصد «دوت الخليج» في التقرير التالي، أبرز النجوم الذين وضعوا أنفسهم في مأزق بسبب تعليقاتهم ومنشوراتهم على السوشيال ميديا.

لقاء الخميسي

قبل يومين، كشفت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن قيامها بتحرير محضر ضد أحد مشجعي نادي الزمالك، بسبب تزايد هجومه عليها، ووصوله إلى حد السب، على خلفية قيامها بدعم زوجها اللاعب محمد عبد المنصف -حارس فريق وادي دجلة الحالي والزمالك السابق- بعد تعادل دجلة مع الأبيض. ونشرت لقاء الخميسي، عبر صفحتها على فيسبوك صورة من صفحة الشخص الذي حررت ضده محضرا، معلقةً «تم عمل محضر محرر وعمل اللازم والوصول لمحل سكنه وإن شاء الله هايبقى عبرة لمن يعتبر هو وأمثاله من المتنمرين المرضى النفسيين وكل من تسول له نفسه الحكم على الآخرين وإبداء الآراء المريضة والسب والقذف». ودخلت لقاء الخميسي، في شجار عنيف مع جمهور الزمالك، بسبب صورة نشرتها لزوجها محمد عبد المنصف «أوسة» -حارس مرمى فريق وادي دجلة الحالي والزمالك السابق- لتشيد به بعد تعادل فريقه أول أمس أمام الأبيض، إذ علقت على صورته قائلة: «عاش حبيبي». وتفاجأت لقاء الخميسي، بهجوم مشجعي الزمالك عليها في التعليقات على الصورة. وكتبت لقاء الخميسي، زوجة محمد عبد المنصف، تعليقا آخر وجهته للمهاجمين لها، قائلةً «إحنا هنا بنحتفل بـ اوسة اللي هو حبيبي وزوجي وأبي وصديقي وحياتي كلها لتألقه في الدوري ومش علشان لعب امام نادي الزمالك العريق وانما علشان لعب ماتش هايل وتألق أيًا ما كان الفريق المنافس ، اللي عايز يحتفل معانا اهلا بيه واللي ناوي يدخل يضايقنا فيستحسن يفكر قبل ما يعلق اي تعليق غير لائق بينا كعيلة ! شكرا». جاء ذلك بعدما تعادل فريق الزمالك مع نظيره وادى دجلة سلبيا فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 65 فيما وصل رصيد دجلة إلى 35.

سليمان عيد

وفي شهر يونيو الماضي، أعلن الفنان سليمان عيد، عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، تقديمه بلاغًا لمباحث الإنترنت في أحد متابعيه، بسبب تعليق غير لائق على إحدى الصور التي نشرها.

نشر سليمان عيد، صورة له عبر انستجرام، التقطها على طريقة السيلفي، معلقًا: «صباح الخير»، ليتفاجأ «عيد» بقيام أحد متابعيه بسبه في تعليق، قائلًا: «أعوذ بالله ...».

ولم يقم سليمان، بالرد المماثل على هذا التعليق الخارج، لكنه علق قائلًا: «أنا مش هرد عليك عشان أنا راجل محترم، أنا أخدت سكرين شوت لصفحتك ولقلة الأدب، ومباحث النت هي اللي هترد عليك».

شريف منير

وتعرض الفنان شريف منير لإساءات من بعض المتابعين بتعبيرات جارحة بعد نشره صورة لابنتيه كاميليا وفريدة الأمر الذي اضطره لحذفها ثم إعادة نشرها من جديد.

وجه أحد المتابعين تعبيرات خارجة للفتاتين، في تعليقه على الصورة، فانفعل شريف منير وأقسم بمقاضاته، كاتبًا: "عملت سكرين شوت لتعليقك.. وبكرا محضر في مباحث الإنترنت، ولو وطيت تبوس جزمتي مش هسامحك.. وهسجنك والأيام بيننا.. هخليك عبرة لكل السفلة اللي زيك.. وحياة أمك لاحبسك وصورتك هتنزل متكلبش".

وحاول بعض المتابعين تهدئة منير وألا يلتفت لمثل هؤلاء المسيئين، فأجاب: "يبقى يدخل الأحداث مش هسامح أي حد من النهارده.. لازم يتربى، وممكن يكون شخص كبير وحاطط صورة ابنه أو أخوه.. هيبان في استدعائه للمباحث".

عبير صبرى

كان هناك بعض النجوم يعتمدون على رد الاساءة من خلال الدخول فى مشادة كلامية مع متابعيهم ومن ابرزهم عبير صبرى والتى تعدت لفظيا على أحد متابعيها، بعد نشرها صورة وهي تتناول "التوت" في لندن، فعلقت إحدى متابعاتها، "شفايف حمار دي مش شفايف بني آدمين".

لترد عليها عبير، "بس ياحمارة.. يا حيوانة يا سليلة البهايم ياللي عاملة أكونت فيك علشان تشتمي اللي غيرانة منها يا معوقة ياغيورة يامسكينة".

أحمد فهمي

وتتخذ انفعالات السوشيال ميديا الخاصة بأحمد فهمي طابع "العنف"، خاصة بعد إعلان خطوبته على الفنانة هنا الزاهد، حيث علق بعض المتابعين الرافضين لتلك العلاقة، فكان رد أحمد فيه "حدة"، وطالبة الجمهور بالتحكم في انفعالاته.

ومن "الخناقات" عندما علق أحد المتابعين على فستان "هنا"، فرد "فهمي" متعرفش تمشي جنبه"، لدرجة إن هنا هددت خطيبها "بالبلوك" إذا لم يتمالك أعصابه مع معجبيها.