تريند الفن| ياسمين الخطيب بفستان جريء .. وزكى فطين عبد الوهاب يتراجع بعد هجومه على عمر خيرت

نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

نشرت الاعلامية ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بفستان أحمر طويل، ومفتوح من الأمام.

وعلقت ياسمين الخطيب، على صورتها عبر انستجرام قائلة: «أنا النعيم الذي ستبكي على فقدانه عمرًا»، ليتفاعل معها متابعوها بالتعليقات والإعجاب.

تراجع الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن انتقاده للموسيقار عمر خيرت حيث حذف "بوست " كتبه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك ".

وكتب زكي فطين عبد الوهاب :" "أصدقائي أنا بجد زهقت من فكرة التابوهات وتأليه نجوم الفن على أنهم بشر فوق النقد، من 3 أيام كتبت بوست انتقدت فيه أعمال الموسيقار عمر خيرت في الآونة الأخيرة على أنها متكررة، نقد وليس هجوم كما وصفه بعض النقاد، على فكرة الموسيقار عمر خيرت صديقي وشرفت بالعمل معه في فيلم "اليوم السادس" ليوسف شاهين".

تابع زكي فطين عبد الوهاب: "أنا كنت المساعد الأول وكان هو مؤلف الأغاني والموسيقى التصويرية للفيلم، أنا أعرف عمر خيرت من أواخر الستينيات، وقتها كان الدرامر لفرقة les petits chats" وكنت أحضر حفلاتهم في فندق فلسطين بالمنتزه بالإسكندرية، مش كل واحد يقول رأيه بصراحة، يبقى هجوم على شخص آخر، أنا عمري ما اعتبرت نفسي أو أي فنان على إنه مؤله أو معصوم من الخطأ أنا كمان كانت ليا أعمال فاشلة وبعترف ارحمونا من التابوهات في النهاية ده مجرد رأي".

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

وظهرت رانيا يوسف في الصورة بفستان أبيض جذاب وقصير.

عبرت الفنانة نوال الزغبي عن استيائها إزاء الأوضاع الحالية في لبنان.

ونشرت نوال الزغبي تغريدة لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقالت الزغبى من خلال تغريدتها: "وقف الزمن بلبنان... وصّلوا الشعب ما يفكر غير كيف يأمن اكله وشربه الناس بتمشي لقدام ونحن منرجع لورا!!! #لبنان #بدنا_دولة".