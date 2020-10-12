الرواية الكاملة.. mbc تكشف لغز قتيل فيلا نانسى عجرم

كشفت قناة mbc عن موعد عرض الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة" والذى يسرد واقعة الاعتداء على فيلا نانسى عجرم من جانب السورى محمد الموسى والمنظورة حاليا بالقضاء اللبنانى.

وأعلنت mbc عن موعد العرض فى 17 أكتوبر فى تمام الساعة العاشرة مساءا.

وكانت قامت منصة "شاهد vip" بطرح الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة"، والذي يتناول جريمة السطو المسلح على فيلا الفنانة نانسي عجرم، التي تناولتها وسائل الإعلام بشكل موسع خلال الأشهر الماضية.

وطرح جزء من الفيلم عبر موقع التواصل الاجتماعي لفادي الهاشم زوج نانسي عجرم يبرر لماذا أطلق 18 رصاصة على القتيل.

وقال فادي الهاشم إن مفاجأة اقتحام منزلهما جعلته لا يفكر في شيء سوى حماية عائلته مشيرًا أن عندما بدأ القتيل بإطلاق النيران لم يفكر وواجهه من الجهة المقبلة بعدة رصاصات دون وعي.

يذكر أن أثار حادث السطو على فيلا نانسي عجرم، جدلًا واسعًا عبر جميع مواقع السوشيال ميديا، واستمرت التحقيقات عدة أشهر ما بين توجيه اتهامات لزوج نانسي عجرم، واتهامات لمقتحم الفيلا الذي لقى مصرعه أثناء عملية السطو.

وكانت نشرت الفنانة نانسى عجرم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت نانسي عجرم فى الصورة وهى تروج لأغنيتها التى طرحتها منذ يومين عبر قناتها على "يوتيوب".

وعلقت نانسي عجرم على الصورة قائلة: "إِنَّ بَيرُوتَ هِيَ الأُنثَى الَتِي تَمنَحُ الخَصبَ وَتُعطِينَا الفُصُولاَ".