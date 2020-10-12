وفاة سامى عوض الله.. تعرف على دوره فى مسرحية سيد درويش

توفي الفنان سامي عوض الله، أحد نجوم مسرح البالون صباح اليوم الاثنين.

قدم سامى عوض الله فى مسرحية سيد درويش شخصية عثمان الموصلى.

ويعد الفنان سامى عوض الله هو من أحد نجوم مسرحية"سيد درويش" والتى تعرض على مسرح البالون.

وكان أعلن الفنان ميدو عادل عن وفاة الفنان الراحل عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وكتب ميدو عادل: "مع السلامة يا عم سامى هتوحشني فعلا , قطعت بيا اوى اوى اوى".

واضاف ميدو عادل: "الأستاذ سامى عوض الله أحد نجوم مسرح البالون وأحد أبطال عرض "سيد درويش" في ذمة الله.. الفاتحة على روحه".

وشارك الفنان ميدو عادل، في بطولة حكاية "بنت ناس" مع الفنانة شيري عادل، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، من تأليف عمرو عبد الحميد، وإخراج محمود كامل، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخري بدأ ميدو عادل تصوير مسلسل "طلقتك نفسي"، وهو من إخراج محمد النقلي، بمشاركة كل من أحمد عصام، وهاجر أحمد ، ومحمد مهران، وكارولين عزمي، وعدد كبير من الفنانين، فكرة أحمد عصام، سيناريو وحوار أحمد صبحى.

وعلى جانب آخر يعمل ميدو عادل حاليا على تحضيرات مسرحية "سيد درويش"، التي تتحدث عن حياة الفنانة الكبير سيد درويش، وتتضمن أغانيه وحياته الشخصية وخلافه، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة.