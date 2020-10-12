لا تدع أي أحد يشعر بالراحة.. نوال الرغبى توجه رسالة لـ متابعيها | شاهد

وجهت الفنانة نوال الزغبى رسالة لـ جمهورها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وكتبت نوال الزغبى "لا تدع أي أحد يشعر بالراحة في عدم إحترامك" وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى:

-انتي رائعه ومبدعه يا قمر

- الكلام اثر فيني

- طول عمري بحلم ياغالي ان انت حلم اليالي

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما إلهامى دهيمة.

وغنت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

جدير بالذكر أن الفنانة نوال الزغبي، عبرت سابقا عن عدم انتمائها لأي حزب أو طرف سياسي في لبنان.