محمد رمضان ينشر صورة لوالده.. ويعلق: أبويا الغالي قدر يبني اتنين رجالة

نشر الفنان محمد رمضان صورة له مع والده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب محمد رمضان على الصورة قائلا: "ابويا الغالي يمكن اللي قدر يعمله هو بناء اتنين رجالة اسمهم #محمود_رمضان و#محمد_رمضان .. وللعلم بناء رجُل أصعب من بناء مدينة أبويا الغالي ربنا يحفظه هو وأمي ويقدرني على سعادتهم ورضاهم دائمًا أبدا".

وحقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 28 مليونا مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الجاري.

ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.