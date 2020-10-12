فريق "إى إسكويرد" وأحمد بهاء يطرحان كليب "زوء"

طرح اليوم فريق الموسيقى الإلكترونية "إى إسكويرد"- A-squared- المكون من على أحمد وعمرو البنا، بالاشتراك مع أحمد بهاء -بوب- نجم فرقة شارموفرز الفيديو كليب الجديد "زوء" على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية وذلك بالتعاون مع المنتج محمد جابر وشركة "جاما ميوزيك".

الكليب من كلمات وغناء أحمد بهاء، وموسيقى على وعمرو، ومن إخراج رنا العريان.. تم تصوير الكليب فى عدد من الأماكن منها منطقة الحزام الأخضر وستوديو"everyone"، واستغرق تصويره يوما كاملا.

ألهبت التكنولوجيا خيال المبدعين فى العالم بعد أن دخلت عالم الفن، وأصبحت من المكونات الرئيسية للفنون الأدائية الحديثة.. ولم تكن الموسيقى استثناء بالطبع؛ خاصة بعدما ألقى الكمبيوتر بثقله، ومن هنا بدأ الثنائى "على وعمرو" فى تحقيق حلمهما وهو "الموسيقى الإلكترونية للجميع" عندما التقيا منذ 7 أعوام وجمعت بينهما الصداقة، وكيميا حب العزف على آلات الموسيقى الإلكترونية وكونا فريق "إى إسكويرد" وشاركا فى إحياء العديد من الحفلات، وأصبح لهما جمهور كبير، فالأول طبيب صيدلى، والثانى تخرج فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومنذ عامين تقدما باستقالتيهما من عملهما بإحدى الشركات العالمية ليتفرغا لفنهما.

ويقول عمرو البنا: الموسيقى الإلكترونية أصبح لها جمهور كبير ومنتشرة فى العالم فقررنا ان ننشر هذه الموسيقى على الساحة فى الوطن العربى، فوجدنا ان الطريقة الوحيدة لمخاطبة الجمهور هى عن طريق التعاون مع فنان يحب التجديد والجمهور يثق فيه ويحبه فالتقينا بالفنان أحمد بهاء الذى يعشق تقديم كل ما هو جديد، وتحدثنا معه وتحمس جدا للفكرة وشارك بكتابة وغناء أغنية "زوء".

ويقول على أحمد: بعد الانتهاء من الأغنية بدأت عملية البحث عن مخرج محب ومتفهم لطبيعة الموسيقى الإلكترونية ليقوم بوضع فكرة استثنائية توضح وتبرز العزف على آلات الموسيقى الإلكترونية، حتى تم اللقاء مع المخرجة رنا العريان التى أعجبت بالفريق وبموسيقاه فقامت بإخراج الكليب وشاركت آية جعفر كمنتج منفذ.

ويضيف الثنائى على وعمرو: ثم بدأت عملية البحث عن منتج يستطيع بأدواته أن يساعدنا ويروج لهذا العمل حتى يصل إلى الجمهور، فكان اللقاء مع المنتج محمد جابر الذى استمع إلى ما نقدمه فأعجب به ووافق على التعاون معنا، وشجعنا وهو دائما يمدنا بطاقة إيجابية من خلال رؤيته المستقبلية.

والجدير بالذكر ان أغنية "زوء" هى أول اغنية من الألبوم الذى سيشارك فيه بالغناء مجموعة من نجوم الفنانين.