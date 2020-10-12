وفاة ابن شقيقة المذيع أحمد يونس في حادث أتوبيس مدرسة

نشر المذيع أحمد يونس مقدم برنامج "كلام معلمين" على إذاعة "9090 منشور علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "بونس" من خلال المنشور: "انا لله وان اليه راجعوان ابن اختي مصطفي في ذمة الله في حادث اتوبيس مدرسة في طريقي الي دفنك ياحبيبي اسألكم الدعاء له بالمغفرة ولامه ولابيه ولنا الصبر".

ومن ناحية أخرى أعلن الإعلامي أحمد يونس عن دعمه لشركة مصر للطيران ضد الحملات المغرضة التي شهدتها الفترة الأخيرة.

وخصص يونس حلقة من برنامج "كلام معلمين" لدعم مصر للطيران واطلاق "#كلام_معلمين_يدعم_مصر_للطيران"، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب يونس في تغريدته "ده هاشتاج الليلة مشاركة من المعلمين لصد المحاولات المريضة للإساءة لاي كيان مصري ناجح".

يذكر أن برنامج "كلام معلمين" يعرض يومي الخميس والجمعة على إذاعة "9090".