داليا حمود تطلق أغنية "الروح مشتاقة"

بدأت الفنانة اللبنانية داليا حمود، التحضير لأحدث أغنياتها والتي ستطلق عليها اسم الروح مشتاقة، وهي من ألحان الفنان الكبير سيف عامر، كما سيتم توزيعها في استديوهات بدبي مع الموزع محمد مهند، حيث من المقرر الانتهاء منها الأيام القليلة المقبلة.

وتعد هذه التجربة بعد نجاح أغنيتها قديمة كلمة أحبك، وهي من ألحان صلاح الكردي، والذي من المنتظر البدء في تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث سيتم تصورها في دبي ولبنان من إنتاج شركه فن الإبداع.

وفي سياق متصل، أوشكت داليا حمود علي الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد والذى يحمل اسم مبدئي "هجوم ناري" مع المخرج علي البنا، مشيرًا إلى أنها أنتهت من تصوير ما يقرب من 80% من الفيلم، بعد أن تم تأجيل تصوير أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا.