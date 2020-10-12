إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل أغنية "بنت أبوها"

تستعد إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا لطرح اغنية بعنوان "بنت أبوها"، بعد مرور عام على رحيل والدها.

وكشفت "إيمي" تفاصيل الأغنية من خلال لقائها في برنامج "theinsider arbia".

وقالت ايمي طلعت زكريا من خلال اللقاء: "الاغنية دي جيالي من فترة بس مش عشان الذكري الثانوية ولا حاجة بس هي جت في وقتها بالتزامن مع الذكري الثانوية".

كما قال شقيقها عمر طلعت زكريا من خلال اللقاء: "هو كان صاحبي مكنش اب ولكن كان اب في بعض المواقف زي اي اب".

وأوضحت الفنانة إيمي طلعت زكريا إنها سعيدة بتقديم أغنية "بنت أبوها"، فهي تحيي من خلالها الذكرى الأولى لوفاة والدها التي تحل في الثامن من أكتوبر الجاري.

وأكدت أن الأغنية الجديدة تعبيرا عن حبها لوالده، خاصة أنها تشعر بحالة غريبة بعد وفاته، خاصة أنه مر على وفاته عام.

وأضافت: "اشتقت لوالدي وأشعر بأنه في مكان أفضل وأريد أن أوجه له رسالة: وحشتني أوي يا حبيبي.

وكان فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" هي المحطة الأخيرة لطلعت زكريا، من المقرر عرض فيلم موسم نصف العام الجديد.

يقوم بدور فيلم شخصية "حليمو" مؤجر الشمسيات والكراسى على الشواطئ بالإسكندرية، فالفيلم كل أحداثه تدور فى مدينة الإسكندرية.

وشارك فى بطولته الفنانة ريم البارودى، ونيرمين ماهر، وبيومى فؤاد، والراقصة دينا، وكريم أبو زيد، ورامى غيط، وخالد حمزاوى، ونور الكاديكى، وعمر، وإيمى طلعت زكريا، وطاهر بدر، ومن تأليف محمد سعيد.