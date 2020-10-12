بعد حصده درع اليوتيوب الذهبي .. عمر كمال لـ جمهوره: دعمكم خلى ثقتي بنفسي أكبر

رسالة شكر لـ جمهوره بعد حصوله على الدرع الذهبى من "اليوتيوب" ونشر صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وكتب عمر كمال: "شكرا ليكم من كل قلبى.. خليتوا ليا أكونت كبير ع اليوتيوب فيه مليون و ٢٠٠ ألف مشترك - وبقى عندك بيدج ع الفيس فيها اكتر من ٣ مليون مشترك - وبقى عندى اكونت ع الانستجرام فيه مليون ٨٠٠ مشترك - وع التيك توك فيه مليون و ٧٠٠ مشترك".

وأشار إلى أن "دعمكم خلانى عندى ثقة في نفسى أكبر ونجحنى ووصلنى لمناطق كتير كان نفسى أوصلها".

اقرأ أيضًا: على الجانب الاخر قال عمر كمال، إنه ملتزم بقرار نقابة الموسيقيين ولا يشارك في أي حفلات بمصر مطلقًا، متابعا: "أنا ماشى كويس جوه الحيط وملتزم بالتعليمات، وأنا بنفذ القرار جوا مصر ومش شغال". وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يمد يده بمبادرة إلى نقابة الموسيقيين وعلى استعداد تام لتنفيذ أي قرار يصدر من النقيب هانى شاكر. وتابع عمر كمال: "كلاكيت تانى مرة.. أنا بعمل مبادرة وبمد إيدى، واللى أنت حضرتك والأستاذ هانى شاكر تتفقوا عليه .. أنا تحت أمر حضرتك، هنفذه بالحرف".

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