مستوحى عن أسطورة محلية..تفاصيل أول فيلم رعب سعودي.. فيديو

تستقبل دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية الأسبوع الحالي أول فيلم رعب سعودي.
وسيطرح الفيلم الذي يحمل اسم "بونويرة" الأربعاء الموافق 14 أكتوبرالجاري، في سينما "Muvi" في نخيل مول الجديد بالعاصمة السعودية الرياض، على أن يعرض في باقي دور العرض السينمائية اليوم التالي الخميس.
من جانبه، أعرب مخرج الفيلم، عبد الله أبو الجدايل، عن رغبته في تجسيد فيلم رعب سعودي بطاقات إبداعية سعودية، يمنح من خلاله الفرصة للمواهب الشابة لتفجير طاقاتها الإبداعية والمساهمة في صناعة فيلم رعب سعودي 100% لا يقل قيمة عن غيره من الأفلام العالمية.
وتدور أحداث فيلم "بونويرة" في عام 2017، حول مجموعة من أصدقاء الجامعة الذين يلتئم شملهم بعد فترة من الغياب للاستمتاع برحلة في الصحراء، لكنهم يفاجؤون ليلا بأصوات عالية وضوء غريب وسط الصحراء، وبين فضولي ومتحفظ، ينشأ الصراع بين الأصدقاء لاكتشاف السر وراء الظواهر الغريبة التي يواجهونها، حتى ينتهي بهم المطاف ضائعين وسط الصحراء، ومضطرين لاتخاذ قرارات مصيرية.
وبحسب موقع "إي تي بالعربي"، فقد تم استيحاء نص الفيلم من إحدى الأساطيرة السعودية القديمة التي تحمل نفس اسمه "بونويرة".
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