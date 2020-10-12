بعد الهجوم على الممثلة الإسرائيلية.. الجمهور يرشح سوسن بدر لتجسيد شخصية كيلوباترا

اجتاحت حالة من الجدل موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد أن أعلنت الممثلة الإسرائيلية جال جودت عن تقديمها شخصية كيلوباترا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وجاءت ردود الأفعال عنيفة على الممثلة الإسرائيلية من قبل المتابعين والجمهور الذى رأى أن أفضل من يقدم هذا الدور التاريخى هى الفنانة المصرية سوسن بدر والتى تقترب ملامحها إلى الملامح الفرعونية.

وكانت سوسن بدر نشرت عددا من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مرتدية ملابس فرعونية وهو الأمر الذى نال إعجاب متابعيها.