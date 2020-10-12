وجاءت ردود الأفعال عنيفة على الممثلة الإسرائيلية من قبل المتابعين والجمهور الذى رأى أن أفضل من يقدم هذا الدور التاريخى هى الفنانة المصرية سوسن بدر والتى تقترب ملامحها إلى الملامح الفرعونية.
وكانت سوسن بدر نشرت عددا من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مرتدية ملابس فرعونية وهو الأمر الذى نال إعجاب متابعيها.
وقوبل الغضب بالسخرية من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الآخرين الذين قالوا إن الملكة كليوباترا كانت في مصر ولكنها كانت يونانية من أصول فارسية وسورية، مشيرين إلى أن الأشخاص الذين يتفاعلون بشكل سلبي مع تجسيد جادوت للدور غير متعلمين وغير مطلعين.
وغرد أحد المستخدمين قائلا: "لم تكن كليوباترا سوداء، كانت من أصل يوناني، وهناك حتى تماثيل في ذلك الوقت حول شكلها. يحتاج الناس إلى التوقف عن محاولة إعادة كتابة التاريخ بغباء".
وقال الصحفي، إيان مايلز تشيونج، ساخرًا: "الناس مستاءون لأن جال جادوت، وهي ليست سمراء اللون، تلعب دور كليوباترا، التي لم تكن سمراء أيضا".
وعُرفت كليوباترا بأنها آخر حكام المملكة البطلمية في مصر القديمة قبل وفاتها عام 30 قبل الميلاد.
وأثناء ولادتها في مصر، كانت ابنة الفرعون بطليموس الثاني عشر، أحد أفراد العائلة الملكية المقدونية اليونانية التي حكمت مصر لمدة 275 عامًا، مما يعني أن كليوباترا كانت على الأرجح ذات بشرة معتدلة.
وفي الحياة الواقعية حكمت كليوباترا مصر لمدة ثلاثة عقود، أولًا مع والدها، ثم مع شقيقيها الأصغر وأخيرًا مع ابنها، المشهور بأنه من مواليد يوليوس قيصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الهجوم على الممثلة الإسرائيلية.. الجمهور يرشح سوسن بدر لتجسيد شخصية كيلوباترا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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