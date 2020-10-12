تامر حسني يواصل الترويج لـ ألبومه الجديد «خليك فولاذي»

واصل الفنان تامر حسني الترويج لألبومه الجديد "خليك فولاذي" المقرر طرحه خلال أيام القليلة المقبلة.

ونشر تامر حسني بوستر الألبوم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقا "ألبوم خليك فولاذي خلال أيام ان شاء الله".

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول لألبوم الفنان تامر حسني الجديد، ولم تكشف الشركة عن اسم الألبوم لزيادة التشويق أكثر لدى الجمهور، وعلقت: «جاهزييين؟».

وحقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، 22 مليونا و541 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس.

يذكر أن أغنية «اختراع» من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.

أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي» وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.