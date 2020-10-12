بعد تخطي "ربي رزقني" 169 مليون مشاهدة.. محمود الغياث يحصد جائزة الإبداع في مهرجان همسة

حصل المطرب العراقي محمود الغياث علي أفضل مطرب شاب بالعراق في مهرجان همسة الدولي للفنون والآداب عن أغنية " ربي رزقني " التي أقيمت فعالياته أمس في دورته الثامنة حيث حصدت الأغنية أكثر من ١٦٩ مليون مشاهدة علي قنوات اليوتيوب وحصل أيضا علي جائزة الإبداع والتميز في نفس المهرجان.
وقد شهد المهرجان نجاحا كبيرا علي مستوي الحضور.
وقد أهديت الدورة إلي النجم الكبير محمد صبحي بمناسبة ٥٠ سنة علي إنشاء فرقته المسرحية العريقة.
وكرمت إدارة المهرجان كلا من النجم أحمد زاهر عن مسلسل " البرنس" والفنانة حنان مطاوع والفنانة سميرة عبدالعزيز والفنانة مادلين طبر والفنانة وفاء صادق عن مسلسل " فلانتينو" والفنانة ندي بهجت.
وحقق المهرجان شهرة واسعة في دورته السابقة بدار الأوبرا المصرية ولكن بسبب جائحة كورونا أقيم في أحد الفنادق الشهيرة بالجيزة.
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