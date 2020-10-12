ريهانا ترد على إساءتها للمسلمين في عرض ملابس داخلية

استجابت المطربة الأمريكية، ريهانا، لغضب العديد من المسلمين منها نتيجة دمجها كلمات من أحاديث إسلامية في موسيقى عرض الملابس الداخلية.

وقالت ريهانا عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إن استخدام الأغنية للحديث النبوي كان "غير مسؤولا" و"خطأ صحيح ولكنه غير مقصود"، بحسب موقع "إنسايدر".

وكتبت ريهانا: "أود أن أشكر الجالية المسلمة لإشارتهم إلى وجود رقابة ضخمة كانت مسيئة دون عمد في عرضنا "إكس فينتي"، والأهم من ذلك، أود أن أعتذر لكم عن هذا الخطأ الصحيح غير المقصود، نحن نتفهم أننا أذينا العديد من إخواننا وأخواتنا المسلمين، وأنا محبطة للغاية من هذا".

وتابعت ريهانا البالغة من العمر 32 عاما قائلة: "أنا لا العب بأي نوع من عدم الاحترام تجاه الله أو أي دين، وبالتالي فإن استخدام الأغنية في مشروعنا كان تصرفا غير مسؤول تماما! وللمضي قدما سنتأكد من عدم حدوث شيء مثل هذا مرة أخرى. شكرا لك على غفرانكم وتفهمكم لما حدث".

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وصفوا المطربة ريهانا بعدم احترام قيم الإسلام من خلال بث هذه الأحاديث الممزوجة على إيقاع أغنية، بحسب موقع "لوبس".

وبحسب الموقع، جرى العرض على إيقاع كلمات من أحاديث تتعلق بكلمات النبي محمد عن نهاية العالم ويوم القيامة. وطالب مستخدمو الشبكات الاجتماعية الغاضبون باعتذار من مغنية البوب.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها ريهانا بالإساءة للإسلام، ففي عام 2013، طُلب منها مغادرة مسجد الشيخ زايد في إمارة أبو ظبي الخليجية بعد التقاط "صور غير لائقة" لها هناك.