محمد فؤاد يبهر متابعيه بغناء جزء من أغنية لو عايز تفتكرني

شارك الفنان محمد فؤاد جمهورة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بجزء من أغنية " لو عايز تفتكرني".

وابدع محمد فؤاد في اداء الاغنية وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "من أجمل الاغاني" و " فؤش عم العالم" و "أعظم مطربين الوطن العربي" و "برنس الجيل".

يستعد الفنان محمد فؤاد، لطرح أوبريت غنائي جديد بعنوان "مصر حكاية"، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

"مصر حكاية" كلمات أحمد حسن راؤول، والحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وهندسة صوتية ياسر انور.

يذكر أن المطرب محمد فؤاد، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصري، بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال محمد فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، اليوم الجمعة: "كل سنة وكل مصر طيبة.. الأجواء في منتهى الروعة واليوم يوم جميل في احتفالات أكتوبر".

وتابع : "الناس في حالة عيد، والبلد حققت انتصارا داخليا ونفسيا للبلد كلها.. النهاردة يوم عظيم والناس بتقول ما فيش خطوة للوراء هنوافق عليها ولن نتراجع الرجل المحترم السيسي واللي ناقص ينزل يشتغل في الشارع".

وأردف محمد فؤاد: "ربنا يخلصنا منهم وربنا كبير والله أكبر ودوال ناس تكره الخير للإنسانية ولأهله ولبلده وربنا كبير والله أكبر عليهم".

وتوافد مئات المصريين اليوم مباشرة فور انتهاء صلاة الجمعة لإحياء احتفالات نصر أكتوبر