ربنا هتقف قدامه يسألك عن نفسك .. هجوم على عمر كمال بسبب صورة

شن أحد متابعي مطرب المهرجانات عمر كمال هجوما شرسا عليه بسبب الصورة التى نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك والتى حملت إنجازاته على اليوتيوب وعدد مشاهداته ومتابعيه على فيسبوك.

وقال المتابع له: "طيب وحسابك عند ربنا قد ايه؟".

وهو ما دفع كمال للرد عليه قائلا: "خليك في حسابك انت عند ربنا.. ملكش دعوة بغيرك لا انت تعرف اي حاجة جوايا ولا انت تعرف بعمل ايه لربنا.. ربنا هتقف قدامه يسألك عن نفسك".

كان عمر كمال كتب عبر صفحته على فيسبوك قائلا: "شكرا ليكم من كل قلبى.. خليتوا ليا أكونت كبير ع اليوتيوب فيه مليون و ٢٠٠ ألف مشترك - وبقى عندك بيدج ع الفيس فيها اكتر من ٣ ملايين مشترك - وبقى عندى اكونت ع الانستجرام فيه مليون ٨٠٠ مشترك - وع التيك توك فيه مليون و ٧٠٠ مشترك".

وأضاف أن "دعمكم خلانى عندى ثقة في نفسى أكبر ونجحنى ووصلنى لمناطق كتير كان نفسى أوصلها".

على الجانب الاخر قال عمر كمال، إنه ملتزم بقرار نقابة الموسيقيين ولا يشارك في أي حفلات بمصر مطلقًا، متابعا: "أنا ماشى كويس جوه الحيط وملتزم بالتعليمات، وأنا بنفذ القرار جوا مصر ومش شغال".

وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يمد يده بمبادرة إلى نقابة الموسيقيين وعلى استعداد تام لتنفيذ أي قرار يصدر من النقيب هانى شاكر.

وتابع عمر كمال: "كلاكيت تانى مرة.. أنا بعمل مبادرة وبمد إيدى، واللى أنت حضرتك والأستاذ هانى شاكر تتفقوا عليه .. أنا تحت أمر حضرتك، هنفذه بالحرف."

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمر كمال اغنية "لغبطيطا" مع حسن شاكوش وحققت 51 مليون مشاهدة علي موقع "يوتيوب".