شاهد .. جيهان خليل بإطلالة جديدة على إنستجرام

نشرت الفنانة جيهان خليل صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى:

منورة - مشاء الله - قمر

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يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

يذكر أن جيهان خليل فنانة وممثلة من أصول مغربية، درست المسرح وتخصصت في الفلسفة وجماليات الصورة والسينما. عرفها المصريون والعالم العربي بعد مشاركتها فى برنامج "أراب كاستينج" لاكتشاف المواهب وفوزها بلقب أفضل موهبة تمثيلية في العالم العربي في ديسمبر 2015.

التحقت خليل بمعهد "الكونسرفتوار" بالمغرب شعبة الفنون الدرامية قسم المسرح، وقدمت العديد من المسرحيات باللغة العربية والفرنسية، وحصلت على شهادة الليسانس فى الفلسفة، ثم نالت شهادة الماجستير فى الفلسفة وآلياتها النقدية، وتستعد لمناقشة الدكتوراة في الفلسفة والجماليات الصورة والسينما.

