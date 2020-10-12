جائزة نوبل في الاقتصاد تختم جوائز 2020

جائزة نوبل في الاقتصاد تختم جوائز 2020ستختتم جائزة نوبل في الاقتصاد إعلان جوائز نوبل لهذا العام.

ومن المقرر أن يصدر الإعلان اليوم، عن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم ) على أقرب تقدير.

وكرم العام الماضي ثلاثة من الاقتصاديين المقيمين في الولايات المتحدة - أبهيجيت بانيرجي وإستر دوفلو ومايكل كريمر- لعملهم في التخفيف من حدة الفقر في العالم.

وتبلغ قيمة جائزة الاقتصاد 10 ملايين كرونة (1ر1 مليون دولار) هذا العام، وهي نفس قيمة جوائز نوبل الأخرى الممنوحة للطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام.

وتسمى جائزة الاقتصاد، التي لم تكن واحدة من الجوائز الأصلية المذكورة في وصية نوبل، رسميًا جائزة بنك السويد المركزي في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل، وأسسها ومولها البنك المركزي السويدي ومنحت لأول مرة في عام 1969.

وقال المنظمون إن احتفالات توزيع الجوائز هذا العام - التي تقام تقليديًا في 10 ديسمبر، ذكرى وفاة نوبل - تم تقليصها بسبب جائحة فيروس كورونا.