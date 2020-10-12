كواليس مسلسل الاختيار مع إسعاد يونس وأمير كرارة وبيتر ميمي في صاحبة السعادة.. شاهد

يحل الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى ضيفين على الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة فى تمام الساعة 11 من مساء اليوم . وشاركت إسعاد يونس بعدة صور لها مع امير كرارة وبيتر ميمى عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام . وعلقت إسعاد على الصور قائلة " هنعرف اكتر عن كواليس مسلسل الاختيار من ضيوفي أمير كرارة والمخرج پيتر ميمي الليلة الساعة ١١ مساءً على Dmc ". اقرأ أيضا:

كل سنة وأنت طيب يا أبو سليم.. دينا فؤاد تهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده وكان آخر أعمال أمير كرارة مسلسل "الاختيار" بطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى. دارت أحداث مسلسل "الاختيار" حول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.

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