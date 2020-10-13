نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

وجه الفنان عمر كمال رسالة شكر لـ جمهوره بعد حصوله على الدرع الذهبى من "اليوتيوب" ونشر صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". شاركت الفنانة ريهام ايمن جمهورها بصورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت ريهام أيمن على الصورة قائلة " نظرة الراحة اليومية " وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : قمر - ربنا يحفظك - منورة ياجمل فنانة نشر الفنان مصطفى بسيط صورة له مع الفنان مصطفى خاطر وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام" وعلق بسيط على الصورة قائلا "يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. كواليس مسلسل الاختيار مع إسعاد يونس وأمير كرارة وبيتر ميمي.. وعمر كمال يوجه رسالة لجمهوره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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