نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:
كشفت صحيفة النهار اللبنانية عن قرار النيابة العامة في الكويت والذى صدر اليوم بالإفراج عن الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بعد احتجازها على خلفية نشرها مقطع فيديو مخلا بالآداب العامة عبر تطبيق "سناب شات".
نشرت سارة صبرى حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة صورا من خطبتها والتي أقيمت منذ قليل فى جو عائلى وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام فيديو للفنان احمد زاهر مع ابنته ليلى وهو ينفعل على المعجبين بسبب اصرارهم على التصوير معها بشكل غير لائق.
ردت الفنانة اللبنانية نادين الراسي ، علي حملات التنمر التي تعرضت لها خلال الفترات الماضية، بسبب ارتباطها بشاب أصغر منها سنًا، مبينة أنها ليست أقل من نجمات هوليوود ممن ارتبطن بشباب أصغر سنًا منهن.
كشفت قناة mbc عن موعد عرض الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة" والذى يسرد واقعة الاعتداء على فيلا نانسى عجرم من جانب السورى محمد الموسى والمنظورة حاليا بالقضاء اللبنانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. الإفراج عن هيا الشعيبى بعد المقطع الإباحي.. mbc تكشف لغز قتيل فيلا نانسى عجرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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