الذكريات البلهاء.. رسالة غريبة من بسمة وهبة لجمهورها على إنستجرام.. شاهد

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، صورة جديدة لها، من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بسمة وهبة في الصورة، بـ"لوك" شبابي كاجوال، من أمام أحد المطاعم في فرنسا.

وعلقت على الصورة، تعليقا غريبا؛ حيث كتبت: "الذكريات البلهاء".

ونالت الصورة تفاعلا كبيرا من جمهورها، وجاءت تعليقاتهم كالاتي:

بحبك اوي يا بسمة ربنا يشفيكي ويعافيكي و إن شاء الله حبيبتي تبقي احسن انتي اقوى ست أنا شوفتها

ألف سلامة عليكي وربنا يتم شفاكي على خير وترجعي بالسلامة يارب

ربنا يشفيكي ويعافيكي من كل سوء باذن الله

ربنا يكرمك ويتم شفاؤك على خير

طول عمرك جميلة أنا بحبك اوي اوي يابسومة يابسبس يابسبوسة

الله يعطيكي العافيه..... بالصحه و السلامه يا رب العالمين

جميله ورشيقه بحبك اوى

بسم الله ماشاء الله ربنا يحفظك

من الجزائر نحبك بزاف بزاف

وسبق أن صرحت الإعلامية بسمة وهبة، بأنها كانت تعاني من مشاكل في المعدة بالإضافة إلى نزيف، وهي حالة ليست نادرة ولكنها في غاية الصعوبة.

وتابعت وهبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"،: "ربنا كرمنى بطبيب إنجليزي استطاع أن يقوم بالكشف على حالتى، وتحسنت على يده بفضل العلاج الذى كتبه وتناولته، ولم تأت لى الأعراض لمدة شهر".

وأردفت: "أنا فى نعمة وفضل من الله والحمد لله"، المشكل الثانية إن النزيف كان نتيجة الهرمونات التى تساعد على تنشيط الخلاية السرطانية، والتي لم يكن من المفروض تواجدها لدى بسبب كونى مريضة سرطان".

ونوهت إلى أن الطبيب الإنجليزي أجرى التحاليل اللازمة لها، وأرسلها إلى أمريكا، لأن ذلك المعمل غير موجود فى لندن، حتى يعطيه طريق العلاج الصحيح، مردفة "أنها فى كل الأحوال فى نعمة وفضل من الله".

وأردفت:" اليوم سأقوم ببث مباشر للحديث عن سرطان الثدي رفقة الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة".

وأشارت إلى أن ملخص تجربتها مع المرض في الآونة الأخيرة هي :"أن تسلمي أمرك لله وانا بسجد شكر لربنا لما يبتلينى".