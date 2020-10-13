بعد زفافه.. أول رسالة من محمد فضل شاكر لزوجته كاترينا مراد

احتفل الفنان محمد فضل شاكر، مساء ليلة أمس الإثنين، 12 أكتوبر، بحفل زفافه ، على كاترينا مراد، في حفل خاص ، حضره الأهل والأصدقاء، ولم يتم تداول صور للحفل.

ونشر محمد شاكر، صورة له عبر حسابه بتطبيق الصور "انستجرام"، مع زوجته في حفل زفافهما، ليعلن عن الزواج، وعلق قائلًا: «روح نادرة»، وكان والده فضل شاكر أول المهنئين، إذ كتب له: «مبروك حبيب بابا الله يسعد قلبك ويرزقك بالذرية الصالحة».

من جهة أخرى، طرح الفنان محمد شاكر والفنانة ريما يوسف ديو جديد حمل عنوان " حبيبي قلّي " على القناة الرسمية في موقع الفيديوهات " يوتيوب " وتميز العمل الجديد بكونه حاملا لرسائل الحب والحياة ، من خلال إبراز أدق التفاصيل الذي أظهرها العمل ، بجمالية جسدت الواقع اليومي لكلا العاشقين ببساطة ودون تكلّف.

حبيبي قلّي : من كلمات والحان ريما يوسف ، وميكس وماستر: عباس صباح ومن انتاج الفنان محمد شاكر، ويقول مطلع الأغنية :

حبيبي قلّي ما شتقتلّي

أيّامي كانت حلوة معك

هلأ أنت لَحالك بلايي

ويوميّة عم بحلم بِلؤاك

يشار ان الفنان محمد شاكر كان قد أعاد أغنية " العام الجديد " مع الفنانة ريما يوسف ، التي أطلقها الفنان فضل شاكر مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في العام 2009 .

وأكد الفنان محمد شاكر ان هذا العمل جاء للتأكيد على اننا قادرون على صناعة اعمال رغم الظروف التي يمر بها العالم وعالمنا العربي ، وتقديم نمط يتماشى مع الظروف الحالية ، معربا عن سعادته في التفاعل الكبير مع الإعلان المسبق عن موعد انطلاقة العمل والمشاعر التي أظهرتها التعليقات ، متمنيا ان يحظى العمل الجديد " حبيبي قلّي " بإعجاب الجمهور العربي .