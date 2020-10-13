ونشر محمد شاكر، صورة له عبر حسابه بتطبيق الصور "انستجرام"، مع زوجته في حفل زفافهما، ليعلن عن الزواج، وعلق قائلًا: «روح نادرة»، وكان والده فضل شاكر أول المهنئين، إذ كتب له: «مبروك حبيب بابا الله يسعد قلبك ويرزقك بالذرية الصالحة».
من جهة أخرى، طرح الفنان محمد شاكر والفنانة ريما يوسف ديو جديد حمل عنوان " حبيبي قلّي " على القناة الرسمية في موقع الفيديوهات " يوتيوب " وتميز العمل الجديد بكونه حاملا لرسائل الحب والحياة ، من خلال إبراز أدق التفاصيل الذي أظهرها العمل ، بجمالية جسدت الواقع اليومي لكلا العاشقين ببساطة ودون تكلّف.
حبيبي قلّي : من كلمات والحان ريما يوسف ، وميكس وماستر: عباس صباح ومن انتاج الفنان محمد شاكر، ويقول مطلع الأغنية :
حبيبي قلّي ما شتقتلّي
أيّامي كانت حلوة معك
هلأ أنت لَحالك بلايي
ويوميّة عم بحلم بِلؤاك
يشار ان الفنان محمد شاكر كان قد أعاد أغنية " العام الجديد " مع الفنانة ريما يوسف ، التي أطلقها الفنان فضل شاكر مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في العام 2009 .
وأكد الفنان محمد شاكر ان هذا العمل جاء للتأكيد على اننا قادرون على صناعة اعمال رغم الظروف التي يمر بها العالم وعالمنا العربي ، وتقديم نمط يتماشى مع الظروف الحالية ، معربا عن سعادته في التفاعل الكبير مع الإعلان المسبق عن موعد انطلاقة العمل والمشاعر التي أظهرتها التعليقات ، متمنيا ان يحظى العمل الجديد " حبيبي قلّي " بإعجاب الجمهور العربي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد زفافه.. أول رسالة من محمد فضل شاكر لزوجته كاترينا مراد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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