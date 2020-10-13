سارة سلامة تكشف عن قصة حبها لـ محمد أنور على أثير 9090

تحل الفنانة سارة سلامة، ضيفة على الإعلامية فاطمة مصطفى، فى برنامج الراديو بيضحك، على أثير 9090، من السادسة إلى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتكشف الفنانة سارة سلامة، في اللقاء، كواليس تصوير مشاهدها فى مسلسل "إسعاف يونس"، التي تشارك في بطولته مع الفنان محمد أنور، وتجسد من خلاله شخصية ساحرة في سيرك، يتعرف عليها محمد أنور، الذى يجسد شخصية دكتور من خلاله ذهابه إلى السيرك أكثر من مرة، وتجمع بينهما قصة حب.

وتتحدث عن رأيها في عرض "إسعاف يونس" قريبًا على منصة WATCH IT الرقمية، وتتحدث أيضا سارة سلامة عن دورها فى مسلسل "يا أنا يا جدو" خلال شهر رمضان الماضي، والذى تم تأجيل عرضه، ويشارك فى بطولته كل من: محمد نجاتى وأحمد سلامة ورنا سماحة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوى ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، من تأليف فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر‎.

سارة سلامة تكشف أيضا عن دورها في فيلم "خلى بالك من اللى جاى"، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف، ومجدى كامل وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ونور فخرى، تأليف حمدى يوسف، وإخراج حمدى يوسف وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض حتى الآن.