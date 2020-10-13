فيديو ماغي بو غصن تبكي وتحكي تفاصيل مؤثرة عن فترة خضوعها لجراحة خطرة

ماغي بو غصن أبكت الجميع بسبب كلماتها المؤثرة في برنامج "علمتني الحياة" على قناة mbc، والتي روت بها لأول مرة تفاصيل الفترة الحرجة التي مرت بها بعد إجرائها لجراحة خطرة في الرأس والتي شكلت خطر كبير على حياتها.

ماغي بو غصن تبكي الجمهور بسبب قصة مرضها النادر

وحكت ماغي بو غصن لأول مرة التفاصيل الدقيقة لفترة مرضها وإصابتها بورم في الرأس، وقالت إنها شعرت بآلام في الرأس منذ سنوات وعندما تزايد عليها ذهبت للطبيب والذي كان يشك إنها تعاني من الجيوب الأنفية، ولكنه صدمها باكتشافه ورم في رأسها، ولكنه قرر تأجيل العملية الجراحية لأكثر من مرة لمتابعة حالة الورم والذي أكتشف انه يكبر في الحجم مع مرور الوقت.

ماغي بو غصن: كدت أفقد وجهي وحياتي بسبب فترة مرضي

وقالت ماغي بو غصن إنها سافرت أمريكا لإجراء فحوصات وطالبوها بالخضوع لعملية جراحية على الفور، ولكنها رفضت وعادت إلى لبنان مرة أخرى، وأضافت إنها في تلك الفترة كانت تشعر بالخوف خاصة إن الطبيب أخبرها بخطورة العملية والتي قد تتسبب في فقدانها لوجهها أو حياتها بالإضافة إلى المخاطر الأخرى في العملية، وقالت إنها قررت في النهاية التخلي عن أنانيتها وإجراء العملية من أجل أبنائها.

وأضافت ماغي بو غصن في حكيها المؤثر إنها شعرت بطاقة حب كبيرة من عائلتها وأصدقائها ومحبيها قبل الخضوع للعملية، والتي جعلته في حالة قوية وإيمان كامل بعودتها للحياة من جديد، وقالت إنها دخلت غرفة العمليات وهي تضحك ولم تتأثر بعد إزالة شعر رأسها رغم بكاء الجميع حولها، وأضافت إن الطبيب أشاد بقوتها بعد العملية ووصف جسدها بالمقاوم وإنه فوجئ بصلابتها.

ماغي بو غصن تبكي بسبب رحلة علاجها الأخيرة

ولم تتمالك ماغي بو غصن دموعها أثناء الحديث عن فترة التعافي من العملية الجراحية الخطيرة التي خضعت لها، وقالت إن مخها بدأ من الصفر لذلك لم تكن في حالة وعي كامل طوال تلك فترة التعافي، وقالت إن كل ما فعلته مع أبنائها في فترة طفولتهم فعلوه معها في فترة مرضها بداية من مساعدتها على التذكر والمشي إلى مساعدتها في النوم، وأبكت ماغي بو غصن الحضور بسبب التفاصيل المؤثرة التي حكتها عن معاناتها في فترة التعافي.

وقالت ماغي بو غصن إن عودتها للعمل مرة أخرى في مسلسل "ولاد آدم" مؤخراً ساعدها في التعافي سريعاً والعودة لطبيعتها قبل انتهاء فترة التعافي، وهو ما فاجأ الجميع بسبب عدم توقعهم لسرعة عودتها، وأضافت إنها كانت مؤمنة بعودتها ولم تكتب وصيتها وخططت لحياتها بعد العام الذي قضته في التعافي، ووجهت كلمة مؤثرة للجمهور حول أهمية الصحة والعائلة والتحلي بالقوة في المواقف الصعبة.