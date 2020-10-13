بعد تامر حسني وزوجته..أحمد زاهر ينفعل على معجبين بسبب مضايقة ابنته ليلى

أحمد زاهر انفعل على عدد من المعجبين بسبب محاولاتهم التقاط صور مع ابنته ليلى وازدحامهم حولهما، وتداول الجمهور الفيديو والذي جاء بعد يوم من تداول فيديو لواقعة شبيهه لتامر حسني وزوجته بسمة بوسيل.

أحمد زاهر يوبخ معجب بسبب ابنته ليلى

وتداول الجمهور فيديو للفنان أحمد زاهر وهو بصحبة ابنته ليلى زاهر بعد تكريمهما في مهرجان همسة للفنون والآداب أمس، وظهر الثنائي وهما يغادران القاعة التي أقيم بها حفل الجوائز ولكنهما قابلا في طريقهما عدد كبير من المعجبين والذين التقطوا الصور معهما قبل ان ينفعل أحمد زاهر بسبب اقتراب المعجبين من ابنته ليلى وتعرضها للمضايقات.

تكريم أحمد زاهر وابنته ليلى

وعنف أحمد زاهر عدد من المعجبين بسبب طريقتهم في التقاط الصور وكذلك لتعطيلهم عن المغادرة وركوب السيارة، وطلب منهم التوقف عن التقاط الصور والابتعاد عن طريقهم وانفعل على عدد من المتواجدين، قبل ان ينجح أحد المنظمين في تهدئته وإبعاد المعجبين عنه قبل ركوب السيارة.

وربط الجمهور بين موقف أحمد زاهر مع ابنته ليلى وبين موقف الفنان تامر حسني أمس، والذي وقع في موقف مشابه أيضاً مع زوجته بسمة بوسيل، بعدما حاول أحد المعجبين التقاط صورأ لبسمة بوسيل عن قرب، وهو ما جعل تامر حسني يتدخل ويبعده وسخر منه قائلاً:"انت هتصور اللوز ولا ايه؟" وتفاعل الجمهور مع الفيديو كذلك موقف أحمد زاهر، وأشاد عدد من الجمهور بموقفهما وتعاملهما الحذر مع المتطفلين!

ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار

ويعيش الفنان أحمد زاهر وابنته ليلى حالة انتعاش فني في الفترة الحالية، وبجانب تكريمهما في مهرجان همسة للأداب والفنون أمس، حل الفنان أحمد زاهر مؤخراً مع ابنته وعائلته ضيوفاً على برنامج "صاحبة السعادة" لإسعاد يونس، وحظيت الحلقة باهتمام كبير من الجمهور، وذلك بعد النجاح الذي حققه أحمد زاهر في رمضان الماضي في مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان، وكذلك النجاح الذي حققته ابنته ليلى في مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال في نفس الموسم.