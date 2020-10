ياسمين صبري تُغرِّد عن روايات إحسان عبد القدوس

نشرت الفنانة ياسمين صبري، تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة انستجرام، أشارت فيها إلى حبها لروايات الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، واشتياقها لها، حيث كتبت: «اشتقت لروايات وقصص إحسان عبد القدوس».

وكانت ياسمين صبري، علقت على واقعة تقدم إحدى السيدات المصريات، بدعوى خلع من زوجها؛ بسبب إصراره على تحويلها إلى نسخة من نجمته المفضلة "ياسمين صبري"، وتقليدها في ملابسها، وطريقة حديثها وحركاتها، قائلةً "أنا بحب الستات جدًا، وبنحاز ليهم، ودايمًا يزعجني إن نساء الشرق الأوسط يُصنَّفوا كدرجة ثانية".

وأضافت ياسمين صبري، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، "عندما قرأت الخبر استشعرت أن هذه القضية تلمسني بشكل شخصي جدًا، وإن الست دي قوية جدًا؛ لأنها وقفت ضد طلب زوجها، وأصرت على الطلاق، وعندما رفض؛ أقدمت على طلب الخلع، وهي نموذج للمرأة القوية، تدرك اللحظة الفارقة التي تخبر زوجها فيه "ENOUGH IS ENOUGH".

وتابعت ياسمين صبري، أن كثيرا من الفتيات في العشرينيات من أعمارهن، وما زالت الحياة طويلة أمامهن، وقد يتعرضن لتجريح من شرائح كثيرة من الرجال حتى من ذويهم، ويعتبرون ذلك من بواعث القوة عبر "الصمت" وهذا خطأ واضح وكبير.