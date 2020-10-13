في ذكرى ميلاد فؤاد شفيق.. تعرف على شقيقه الفنان الشهير

تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان الراحل فؤاد شفيق، الذي ولد في 13 أكتوبر من عام 1899، ورحل عن دنيانا في 2 سبتمبر من العام 1964.

وعقب حصول فؤاد شفيق، علي شهادة الكفاءة؛ بدأ يفصح عن مواهبه الفنية وعشقه للفن، فقد سبقه في هذا المضمار شقيقه الذي يكبره بـ3 سنوات، الفنان الشهير حسين رياض، وعندما علم والده بتلك الميول؛ نفاه الي السودان، حيث استقر بها وعمل كـ "كاتب حسابات في قسم الري بحكومة السودان"، واستمر هناك ما يقرب من 10 سنوات تزوج خلالها.

وعاد الي مصر ليلتحق بفرقة جورج ابيض المسرحية حيث بدات مسيرته الفنية عام 1937 فقد قدم عددا من المسرحيات منها سكة السلامة والف ليلة وليلة، وفي نهاية الثلاثينيات دخل فؤاد شفيق عالم السينما عندما قدمه يوسف وهبي من خلال فيلم (الدفاع )، وتبعه أفلام:" نشيد الامل، تاكسي حنطور،سفير جهنم، بابا عريس، خبر ابيض"، ثم تعددت اعماله كان اهمهما فيلم (دنانيير ) عام 1944 والذي وقف فيه امام كوكب الشرق وعندما نجح وتالق رشحته ام كلثوم مرة ثانية ليقف امامها في فيلم (سلامة ) عام 1945

نال العديد من الجوائز والتكريمات منها وسام الاستحقاق من ملك المغرب الملك محمد الخامس عام 1951 ووسام الفنون من الدرجة الاولي عام 1962 اي قبل رحيله بعامين فقد رحل اثر ذبحة صدرية مفاجئة في 2 سبمبر عام 1964 عن عمر ناهز الــ 64 عاما.