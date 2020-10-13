تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان الراحل فؤاد شفيق الذي ولد في 13 أكتوبر من عام 1899 ورحل عن دنيانا في 2 سبتمبر من عام 1964.
ومن المواقف الغريبة في حياة الفنان الراحل فؤاد شفيق، أنه اشترط علي مخرج فيلم "سلامة" بطولة أم كلثوم ويحيي شاهين، الحصول علي 20 جنيها؛ عندما طلب منه المخرج توجو مزراحي، تمثيل مشهد تدفعه فيه أم كلثوم بيدها، ليسقط في نافورة مملوءة بالمياه.
المخرج توجو مزراحي سأل فؤاد شفيق عن سبب هذا الشرط، فقال له الممثل الراحل "بسبب علاج الانفلونزا التي سأصاب بها بعد سقوطي في الماء، وابتلال ملابسي وجسمي في عز الشتاء".
اعتقد المخرج توجو مزراحي أنه يمزح ولكن فؤاد شفيق كان جادا ولم يتنازل عن شرطه، وأبي أن يمثل مشهد السقوط في النافورة قبل أن تكون الجنيهات العشرين في جيبه، وقد كان له ما أراد- حسبما نشرت إحدى المجلات الفنية القديمة-.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في ذكرى ميلاد فؤاد شفيق.. وضع شرطا غريبا لتمثيل مشهد مع أم كلثوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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