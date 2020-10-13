هايدي موسى تروج لأغنية أهل العبور في ذكرى انتصارات أكتوبر

تروج المطربة هايدي موسى إلى أغنيتها الجديدة "أهل العبور" والتى تم طرحها بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

وحققت الأغنية عددا كبيرا من المشاهدات فور طرحها وهى كلمات محمد بوغة وألحان مصطفى جمال وتوزيع جيزو.

وعلقت هايدي موسى على الصور: "إن شاءالله استنوني في #طلقتك_نفسي في شخصية #ميرا ، يارب تعجبكم مع اجمل نجوم ، ىابتداءً من يوم الاتنين ١٩ أكتوبر على النهار دراما".

وظهرت هايدي موسى في الصور، من كواليس تصوير أحدث عمل فنى لها وهو مسلسل "طلقتك نفسي" رفقة الفنانين "هاجر أحمد وأحمد عصام ومحمد مهران".

وشاركت الفنانة هايدي موسى متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف منهم بيومي فؤاد ونهال عنبر وعايدة رياض وآخرون ومن إخرج العمل محمد النقلي وإنتاج أحمد مجدي، المسلسل قصة أحمد عصام وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي.

ويستعرض العمل أغرب أسباب انتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخّل الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالبًا ما تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب، إذ يقع ضحيتها غالبًا الأولاد وهي "انتى طالق"

وظهرت هايدي موسى في مقطع الفيديو وهي داخل سيارتها بفلتر سناب شات، وتفاعل عدد كبير من محبيها مع مقطع الفيديو.