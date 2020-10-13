وحققت الأغنية عددا كبيرا من المشاهدات فور طرحها وهى كلمات محمد بوغة وألحان مصطفى جمال وتوزيع جيزو.
وشاركت الفنانة هايدي موسى متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.
وظهرت هايدي موسى في الصور، من كواليس تصوير أحدث عمل فنى لها وهو مسلسل "طلقتك نفسي" رفقة الفنانين "هاجر أحمد وأحمد عصام ومحمد مهران".
وعلقت هايدي موسى على الصور: "إن شاءالله استنوني في #طلقتك_نفسي في شخصية #ميرا ، يارب تعجبكم مع اجمل نجوم ، ىابتداءً من يوم الاتنين ١٩ أكتوبر على النهار دراما".
كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف منهم بيومي فؤاد ونهال عنبر وعايدة رياض وآخرون ومن إخرج العمل محمد النقلي وإنتاج أحمد مجدي، المسلسل قصة أحمد عصام وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي.
ويستعرض العمل أغرب أسباب انتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخّل الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالبًا ما تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب، إذ يقع ضحيتها غالبًا الأولاد وهي "انتى طالق"
وظهرت هايدي موسى في مقطع الفيديو وهي داخل سيارتها بفلتر سناب شات، وتفاعل عدد كبير من محبيها مع مقطع الفيديو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هايدي موسى تروج لأغنية أهل العبور في ذكرى انتصارات أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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