بعد براءتها من تهمة نشر مقطع إباحي .. شاهد لحظة استقبال أسرة هيا الشعيبي لها

حالة من الفرحة غمرت أهل الفنانة الكويتية هيا الشعيبى، وذلك بعد الاعلان عن براءتها من تهمة نشر مقطع اباحى عبر حسابها على تطبيق سناب شات.

ونشر شقيقها تامر الشعيبى مقطع فيديو وهو يستقبل شقيقته بعد خروجها من الحبس ويقوم بذبح الخراف من اجلها.

ويظهر تامر في الفيديو وهو يتحدث عن التحضيرات التى أجراها من أجل استقبال هيا وتُظهر المشاهد التى نشرها لحظة وصول هيا الشعيبى الى المنزل واحتضانها لأطفالها وأقاربها، حيث بدا وجهها شاحبًا وعلامات التعب تبدو واضحة عليها.