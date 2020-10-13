اليوم.. عرض فيلم nomadland ضمن فعاليات مهرجان لوميير السينمائي

تقرر عرض فيلم nomadland اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات مهرجان لوميير السينمائى فى فرنسا والذى يقام حاليا.

الفيلم يقوم ببطولته النجمة فرانسيس مكدورماند التى حصلت على جائزة الأوسكار كما أن العمل مرشح بقوة لحصد جوائز الأوسكار هذا العام.

والعمل من المقرر عرضه أيضا فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42 والتى تقام فى الفترة من 2 الى 10 ديسمبر المقبل

وتدور أحداث الفيلم حول ميلدريد هايز، التى تتعرض ابنتها إلى القتل ولا تجد دعمًا كافيًا من الشرطة للوصول إلى الجانى فتقوم بتوجيه رسالة إلى وليام ويلوجبى مأمور شرطة البلدة التى تعيش فيها للوقوف إلى جوارها فى القضية، خاصة أن الضابط ديكسون نائب المأمور رجل غير ناضج ومتواكل ويميل إلى العنف ومتورط فى القضية، وهو ما يدفع أحداث الفيلم لنشوب معركة بين الأم المكلومة فى مقتل ابنتها وبين القانون فى بلدة إيبينج.

والفيلم من بطولة آبى كورنيش وودى هاريلسون وكاثرين نيوتون وبيتر دينكليدج وسام روكويل ولكاس هيدجز وفرانسيس ماكدورماند وجون هوكس وسامارا ويفنج وزيليكو افانيك وكيرى كوندون وكاليب لاندرى جونس ومن وتأليف وإخراج مارتن ماكدونا.

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