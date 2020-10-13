مؤلفا الخطة العايمة: التحضير للفيلم استغرق 4 سنوات

اعرب احمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز مؤلفا فيلم "الخطة العايمة" عن سعادتهما بما حققه العمل من نجاح حتى الان بعد عرضه فى السينما منذ ايام قليلة.

وقال أحمد عبد الوهاب فى تصريح لـ "دوت الخليج" : فكرة الفيلم بدأنا فى التفكير بها وكتابتها منذ 4 سنوات، وهى فكرة مختلفة وجديدة استوحيناها من بعض المشاهدات المختلفة والتى تم تخزينها فى الذاكرة حتى خرجت الى النور وقررنا أن نقدم الفكرة بطريقة كوميدية فى عمل سينمائى.

ويكمل كريم سامى كيمز قائلا : هذا العمل كان يعتمد على فكرة كيف لفاقدى البصر أن يتعاملوا مع الحياة بطريقة طبيعية، ويمكن أن يقومون ببعض المواقف الصعبة التى قد يصعب على الإنسان الطبيعى فعلها، ومن هنا قررنا تقديمها من خلال شابين يفقدان بصرهما ويعتمد عليهما أحد الأشخاص لسرقة البنك واتصور أنها خطوة أولى فى عالم السينما ودافعا قويا لتقديم أعمال أخرى ومتنوعة سواء كوميدية او تراجيديا.