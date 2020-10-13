كريم العدل يشيد بنظرة حنان سليمان في أسود فاتح

نشر المخرج كريم العدل صورة للفنانة حنان سليمان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام حيث يشيد بدورها فى مسلسل أسود فاتح والذى يعرض حاليا على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقال كريم العدل: "النظرة العظيمة .. حنان سليمان، أسود فاتح".

العمل من بطولة هيفاء وهبي، معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، فراس سعيد، ناصر سيف، حنان سليمان، نانسي صلاح، رانيا منصور، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

وكانت شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها مقطع من كواليس مسلسل اسود فاتح عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيفاء وهبي برفقة النجم شريف سلامة من كواليس المسلسل الذي تم عرض اولى حلقاته الاسبوع الماضي وعلقت قائلة "خلف كواليس الحلقة الثامنة رانيا سيف و ابي!".

وأوضحت هيفاء وهبي أن ما لفتها في القصة هو تعدد العداوات بين الشخصيات، وقالت: واقعية جدًا وتظهر كيف تتشابك الأيادي ما دام هناك مصالح بينهم أو كما يقال أشخاص يضحكون لبعضهم وهم في الواقع خونة"، مضيفة إلى أنه "لفتني أيضا كيف تتعامل الشخصيات براحة تامة مع أخطائها ولا تصبح هذه الأخطاء معيبة إلاّ إذا كشفها من حولهم".