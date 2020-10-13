أحمد التهامي يكشف كيف تجاوز أصعب المواقف التي مر بها؟

نشر الفنان أ

صورا جديدة له ، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

حمد التهامى

وظهر أحمد التهامى في الصور من الچيم و علق قائلا: "الحمد لله ..الرياضة خلتني قوي في التغلب علي المشقة وضغوط الحياة وعلمتني الصبر والهدوء في اتخاذ القرار و التعامل مع أصعب المواقف اللي مريت بيها بس مش هقدر أقولها"

وتابع قائلا: "لأني مابحبش الكلام في السلبيات وكلنا مرينا بحجات كتير.. ولكن التفاؤل بالخير هو أقوي من كل حاجه ...ربنا يقوينا ونكون سبب في إسعاد بعض ???? " .

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

-ربنا يقويك

-اهم حاجه تبقي اقوي من الاول

- فخورين بيك