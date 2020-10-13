أول رد فعل من سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في القاهرة بسبب حملات المقاطعة..بالصورة

سعد لمجرد تفاعل سريعاً مع قرار إلغاء حفله الغنائي في القاهرة بسبب حملات الهجوم والمقاطعة التي تعرض لها، ونشر أول رد فعل له على انستقرام تعليقاً على أزمة الحفل.

هكذا رد سعد لمجرد على أزمة إلغاء حفله في مصر

وأثار الفنان سعد لمجرد جدلاً كبيراً على مواقع التواصل في الأيام الأخيرة بعد الإعلان عن حفله الجديد في القاهرة، والذي تعرض لحملة هجوم كبيرة دفعت الشركة المنظمة لسحب دعاية الحفل على انستقرام والتراجع عن إقامة الحفل، ورد سعد لمجرد سريعاً على الأزمة ونشر صورة له على انستقرام ونشر بها علم مصر بجانب علم المغرب.

تعليق سعد لمجرد على حفله الملغي في القاهرة

وعلق سعد لمجرد على صورته الجديدة والتي ظهر بها مبتسماً وسعيداً وقال:"لا شيء يهز القلب المبتسم.. أحب جمهوري ووالدي إلى الأبد"، واعتبر جمهور سعد لمجرد تعليقه رداً حاسماً له على الهجوم الكبير الذي تعرض له في الفترة الأخيرة والذي تسبب في إلغاء حفله بالقاهرة، وتأكيداً منه على عدم تأثره بالحملة وإلغاء حفله بالإضافة إلى تقديره للجمهور المصري من خلال تعليقه على الصورة.

وكشف برنامج "إي تي بالعربي" عن مصادر من شركة "كايرو شو" المنظمة لحفل سعد لمجرد الملغي، إنها لم تتعاقد بشكل رسمي معه ولكنه كان مجرد اتفاق مع سعد لمجرد وتراجعت عنه بعد حملات الهجوم والمقاطعة التي تعرض لها الحفل والمنظمين وسعد لمجرد وذلك بسبب اتهام سعد لمجرد بالاغتصاب وعدم حصوله على البراءة حتى الآن.

سعد لمجرد يواجه حملة هجوم كبيرة

وكانت شركة "كايرو شو" قد أعلنت عن إقامتها لحفل جديد لسعد لمجرد في القاهرة وقالت:" قريباً سعد المجرد في حفل ضخم على مسرح Cairo Show ضمن احتفالنا بمرور سنتين على تأسيس Cairo Show.. انتظروا مفاجآت كتير خلال شهر ديسمبر"، قبل أن تحذف بوستر الحفل بسبب حملات الهجوم الكبيرة الذي تعرضت لها.

ويتواجد سعد لمجرد هذه الأيام في المغرب منذ ما يقارب الشهر، وشارك الجمهور عدة لحظات له في المغرب ومنها صوره مع والدته وجدته بالإضافة إلى تجوله في عدة مناطق ومدن بالمغرب، وهو ما أعاد التساؤلات حول موقفه في قضية الاغتصاب في فرنسا بسبب عدم تواجده بها منذ فترة طويلة على غير العادة في السنوات الأخيرة.